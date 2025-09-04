Sebrae-AM e Potássio do Brasil fortalecem empreendedorismo

Fortalecer o empreendedorismo local e preparar comunidades para receber novos investimentos é apontado como um dos caminhos para reduzir desigualdades e promover desenvolvimento sustentável. No Amazonas, essa diretriz está presente em uma parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM) e a Potássio do Brasil, voltada à preparação da população para os impactos do Projeto Potássio Autazes.

De acordo com comunicado conjunto, as duas instituições têm realizado ações de escuta e levantamento de demandas locais no município de Autazes, com o objetivo de preparar a chegada de investimentos e orientar a formação de empreendimentos.

O Sebrae-AM informou que busca articular estratégias em nível local para apoiar empreendedores, enquanto a Potássio do Brasil declarou que investe em capacitação com foco na inclusão da comunidade no processo de desenvolvimento.

Referência técnica

Um dos embasamentos mencionados para esse modelo de atuação é o estudo “Inovação Social e Gestão para o Desenvolvimento na Amazônia”, disponível no repositório da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). O documento analisa relações entre inovação social, gestão e desenvolvimento sustentável na região amazônica, destacando evidências de como iniciativas coletivas, baseadas em capacitação e processos participativos, podem favorecer a inclusão produtiva e contribuir para a redução de desigualdades.

Para saber mais, basta acessar o estudo técnico: Inovação Social e Gestão para o Desenvolvimento na Amazônia – UFRA