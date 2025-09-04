Great Place to Work: bancos vencedores investem em educação

O banco BV, líder do ranking do Great Place to Work entre bancos de grande porte, e o Bmg, terceiro colocado, compartilham uma característica em comum: o investimento na formação dos colaboradores por meio do benefício educação ilimitado oferecido pelo Unico Skill.

“O reconhecimento é a prova de que investir genuinamente em pessoas transforma não só a cultura de uma empresa, mas transforma resultados, histórias e futuros”, afirma a diretora-executiva de Pessoas e Cultura do banco BV, Ana Paula Tarcia. O BV é parceiro do Unico Skill desde fevereiro de 2025 e, inclusive, criou uma trilha de aprendizagem focada em inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento dos colaboradores nessa área.

O Banco Bmg também figura entre os melhores lugares para se trabalhar no Brasil. A conquista reflete a cultura organizacional da instituição, pautada pela valorização das pessoas e pelo estímulo constante à inovação e ao desenvolvimento. “Esses resultados são fruto de um time que inspira, valoriza e motiva todos os dias. Estamos genuinamente transformando propósito em ação e desafio em resultado”, afirma Andréa Milan, diretora de Pessoas do Banco Bmg. Em linha com esse compromisso, o Bmg foi pioneiro ao oferecer, desde maio de 2023, o benefício educacional do Unico Skill, tornando-se o primeiro banco do país a adotar essa iniciativa voltada à capacitação contínua de seus colaboradores.

Os critérios do ranking Great Place to Work consideram cinco dimensões em uma empresa: Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem. O benefício de educação ilimitado contribui com essas dimensões. Dentro de “respeito”, por exemplo, uma das subdimensões mencionadas pela própria GPTW é “apoio”, que inclui “oportunidades de treinamento” – ou seja, educação para os colaboradores.

A democratização da educação, que permite a oferta das mesmas oportunidades de desenvolvimento a todos os colaboradores, contribui com outra dimensão avaliada pela GPTW: imparcialidade. O CRO do Unico Skill, André Marietto, ressalta que outras dimensões do selo de melhor lugar para se trabalhar entram nessa equação a partir do benefício de educação ilimitado. “O profissional que recebe investimento da empresa no próprio desenvolvimento tem um sentimento de pertencimento, de realmente fazer parte daquela comunidade, e isso melhora muito o ambiente”, diz.

Oferecer educação ilimitada para seus colaboradores também é estratégico para empresas superarem os maiores desafios apontados pelo RH em 2025 na pesquisa da Qulture.Rocks: Treinamento e desenvolvimento, Retenção de talentos, Fortalecimento da cultura organizacional e Saúde mental dos colaboradores. “Uma empresa que investe no desenvolvimento dos colaboradores cria um círculo virtuoso, porque esse investimento cria oportunidades, e a partir daí a cultura organizacional é fortalecida. Com isso, cresce a retenção de talentos, os colaboradores se sentem mais valorizados e, por fim, têm até melhora na saúde mental”, detalha Marietto.

Como funciona

O benefício de educação ilimitado do Unico Skill é como um plano de saúde. Só que, em vez de médicos, exames e hospitais, os colaboradores têm acesso a uma plataforma que os conecta a escolas e universidades de ensino do Brasil e do exterior. Atualmente, são mais de 90 instituições que oferecem milhares de opções de graduação, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias. A empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, que passa a ter acesso livre à plataforma.

“O colaborador pode escolher o que quiser estudar. Nada impede, por exemplo, que ele faça uma graduação e um curso de idiomas ao mesmo tempo, ou uma pós e cursos livres para complementar o aprendizado. O benefício é ilimitado, e sempre salientamos isso”, finaliza André Marietto.