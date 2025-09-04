Dubai Chambers e Câmara Internacional de Comércio lançam Ferramenta de Avaliação Corporativa de Câmaras para melhorar desempenho e competitividade de câmaras a nível mundial

Dubai Chambers, em cooperação com a Câmara Internacional de Comércio (ICC) e a Federação Mundial de Câmaras (WCF), lançou a Ferramenta de Avaliação Corporativa de Câmeras, uma plataforma pioneira que permite às câmaras de comércio acessar as melhores práticas e comparar seu desempenho com os padrões mundiais.

During the launch of the Chamber Benchmarking Tool (photo: AETOSWire)

Revelada durante o 14º Congresso Mundial de Câmaras, em Melbourne, Austrália, a iniciativa foi apresentada a 1.200 líderes e autoridades de câmaras de mais de 100 países. Como principal encontro internacional para representantes de câmaras, o evento é uma plataforma vital para o intercâmbio de experiências e o fortalecimento de redes internacionais.

A ferramenta foi criada para transformar o ecossistema mundial de câmaras, melhorando o desempenho institucional e capacitando as mesmas a oferecer serviços aprimorados, otimizar processos e atingir a excelência operacional. Ela avalia sete funções e responsabilidades principais: pesquisa econômica e inteligência de negócios; promoção e representação política; atração de comércio e investimentos internacionais; treinamento e apoioàforça de trabalho; criação de redes de contato e cooperação; serviços de consultoria e suporte; além de resolução jurídica e de disputas.

Também mede dimensões-chave de excelência operacional, incluindo alinhamento estratégico, eficiência de processos, parcerias, satisfação de membros, governança, inovação e impacto financeiro.

Sua Excelência, Mohammad Ali Rashed Lootah, Presidente e Diretor Executivo da Dubai Chambers, comentou: "Esta iniciativa reflete a posição de Dubai como um centro internacional de excelência e inovação institucional. Ela se alinha ao compromisso do emirado em moldar um futuro resiliente e sustentável para comunidades empresariais ao redor do mundo, ao promover a cooperação transfronteiriça, fomentar parcerias com base em conhecimento, e avançar em soluções ágeis e inovadoras para navegar em um cenário econômico em evolução."

John W.H. Denton AO, Secretário-Geral da ICC, disse: "O lançamento da Ferramenta de Avaliação Corporativa de Câmaras é um marco na capacitação de câmaras a nível mundial com as informações necessárias para prosperar. Somos gratosàDubai Chambers por sua liderança e experiência, que foram essenciais para tornar realidade esta visão."

A ferramenta proporciona uma estrutura baseada em dados para autoavaliação e análise comparativa, que oferece recomendações personalizadas, acesso a estudos de caso globais e perspectivas sobre tendências emergentes. Desenvolvida com a orientação de um comitê diretor de especialistas internacionais, sua base foi estabelecida a partir de um estudo aprofundado de 19 câmaras ao redor do mundo.

A Dubai Chambers é uma entidade pública sem fins lucrativos que apoia a visão de Dubai como um ator mundial, ao capacitar empresas, prover serviços inovadores com valor agregado e liberar o acesso a redes influentes.

