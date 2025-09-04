Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP

A Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (GLESP) promove a exposição “Caminhos da Independência”, da artista plástica Cristiane Carbone, natural de Santo André e com mais de 30 anos de carreira. A mostra retrata, em obras expressivas, o percurso de D. Pedro I no dia da Proclamação da Independência, resgatando a memória histórica de São Paulo e destacando um marco essencial da formação do Brasil

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
04/09/2025 13:58

compartilhe

Siga no
x
Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP
Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP crédito: DINO

A Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (GLESP) teve a honra de promover a exposição “Caminhos da Independência”, obras da artista plástica Cristiane Carbone, nascida na cidade de Santo André-SP e, com mais de 30 anos de carreira artística, possuindo obras no acervo de várias instituições nacionais e internacionais.

A mostra retrata, por meio de obras expressivas, o percurso de D. Pedro I no dia da Proclamação da Independência, resgatando a memória histórica da cidade de São Paulo e exaltando um marco fundamental da formação nacional.

O evento foi aberto com as presenças do Sereníssimo Grão-Mestre da GLESP, Sr. Jorge Anysio Haddad, acompanhado da Primeira-dama, Renata Haddad, Eminente Grão-Mestre Adjunto Sr. César Garcia, grandes secretários e da artista, que recepcionaram os convidados em um ambiente de diálogo, fraternidade e valorização cultural.

Com passagens por espaços como a Catedral da Sé e o Comando Militar do Sudeste, a exposição reafirma o compromisso da Grande Loja do Estado de São Paulo em fomentar a cultura como instrumento de identidade, cidadania e integração.

A mostra permanecerá aberta à visitação até o dia 27 de setembro, no Salão Nobre da GLESP na Rua São Joaquim, 138 - Liberdade, São Paulo (SP).



Website: https://glesp.org.br/exposicao-caminhos-da-independencia/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay