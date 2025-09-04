Novo perfil de cliente: comprador de imóvel deseja investir

As informações mais recentes do mercado imobiliário, noticiadas pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), apontam para recuo de 0,8% no PIB da construção no primeiro trimestre. Contudo, o setor mantém a expectativa de crescimento em 2025, registrando uma alta de vendas de 9,6% nos primeiros seis meses do ano, ainda de acordo com a CBIC.



O ambiente de incerteza, tanto interna quanto externa, aliado à taxa de juros, inflação e crédito imobiliário, pode afetar diretamente a confiança do comprador, já que quando o cenário é instável, cresce a percepção de risco e o cliente tende a adiar sua decisão de compra. É o que afirma o engenheiro civil, Daniel Fonseca Matos, da Empresa Garder Engenharia.



Segundo ele, o perfil do comprador de imóveis no Brasil vem mudando e, consequentemente, aspectos como confiança e previsibilidade na hora de comprar, ou construir um imóvel, são fatores que exigem atenção redobrada dos clientes.



Esse novo comprador, esclarece Matos, é um público mais informado, que pesquisa referências antes de fechar negócio, valoriza transparência sobre custos e prazos, prefere empresas sólidas e histórico comprovado de que conseguem manter lançamentos, mesmo em ciclos mais voláteis.



“Demograficamente, vemos tanto famílias jovens em busca da primeira casa quanto investidores mais maduros. Financeiramente, são compradores que avaliam não apenas o preço, mas a solidez da construtora e a capacidade de cumprir o prometido”, acrescenta.



O engenheiro da Garder também identifica as diferenças desse novo consumidor, entre um perfil que compra para investir e outro que adquire para morar. O investidor está interessado na liquidez, no padrão construtivo e no potencial de valorização no futuro. Por outro lado, quem compra para morar valoriza uma localização estratégica e o prazo de entrega, além da possibilidade de personalização do imóvel.

Construtoras devem promover confiança

Pedro Leonardo Santana, também engenheiro da empresa Garder Engenharia, alerta para os fatores que mais geram desconfiança para esse novo perfil de comprador. Entre eles ele cita atraso de obra, alteração de projeto sem aviso prévio e a falta de clareza nos custos.

“Na Garder, buscamos enfrentar essas insatisfações com cronogramas realistas, contratos transparentes, atualização constante dos clientes e um sistema construtivo industrializado, que tem como premissa reduzir imprevistos e garantir prazos mais curtos”, ressalta.

Segundo Santana, o setor tem avançado e algumas medidas, como garantias contratuais bem definidas, seguros de obra, cronogramas digitalizados e uma comunicação periódica com os clientes podem promover maior previsibilidade. Ele cita também a industrialização da construção, conceito que tem como foco eliminar variáveis comuns no canteiro de obras central e, igualmente, evitar interrupções.

O engenheiro ressalta, também, o papel das instituições financeiras na hora da decisão de compra, já que o processo vai além do crédito concedido, pois elas também funcionam como validadoras de reputação da construtora. “Quando um banco aprova um projeto, o comprador entende aquilo como um selo de credibilidade”, conclui.

O novo perfil do comprador de imóveis no Brasil busca segurança e, segundo os engenheiros da Garder, as empresas precisam ficar atentas aos processos e fornecer resultados concretos, com objetivo de conquistar esse novo mercado.

Sobre a Garder Engenharia

A Garder Engenharia é uma empresa sediada em Brasília (DF), especializada na construção de estruturas pré-moldadas de concreto armado, tanto em série quanto sob encomenda.



A empresa oferece uma gama de serviços que incluem:



Projetos: desenvolvimento de projetos de arquitetura, engenharia estrutural, hidráulica, sanitária, elétrica e maquetes 3D, alinhados às necessidades específicas de cada cliente;





Estruturas Pré-Fabricadas: utilização de painéis alveolares certificados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT);





Execução de Obras: realização de fundações, paredes e lajes com foco principal em agilidade e qualidade.

Para saber mais, basta seguir a Garder Engenharia no Instagram: https://www.instagram.com/garder.engenharia/