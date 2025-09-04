Mercado imobiliário na Região Serrana do Rio tem crescimento

Formada por cidades como Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, a Região Serrana do Rio de Janeiro tem presenciado crescimento no setor imobiliário. De 2020 a 2024, por exemplo, o volume de lançamentos aumentou 37%, ao passo que as vendas cresceram 42%, de acordo com dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) repercutidos pela Veja Rio.

Para Felippe Caetano, especialista em marketing imobiliário do Grupo Cristina Amaral Imóveis, um dos motivos que contribui para a expansão do mercado imobiliário na Região Serrana do Rio de Janeiro é a busca por um local mais seguro para morar.

Segundo ele, há compradores priorizando cidades mais afastadas em detrimento da capital fluminense. Além da sensação de segurança, outro fator que influencia nessa escolha é o desejo de mais qualidade de vida, que possibilita menos tempo perdido em engarrafamentos, por exemplo.

“Entre as cidades que mais têm se destacado no setor imobiliário, está Teresópolis, considerada a capital do montanhismo e detentora de um plano de expansão bem definido, com muitos hotéis, restaurantes, redes de mercados, novos hospitais e clínicas”, diz Caetano.

Ele lembra que, no anuário Cidades Mais Seguras do Brasil, Teresópolis aparece em terceiro lugar entre os municípios fluminenses com mais de 100 mil habitantes. Os dados são de 2023 e o levantamento foi feito pelo serviço de personal shopper imobiliário My Side.

“Os perfis mais comuns dos novos compradores incluem famílias que decidiram se mudar para Teresópolis em busca de qualidade de vida, casais que querem criar os filhos em um ambiente mais tranquilo e seguro, além de profissionais e investidores que trabalham em home office, ou modelo híbrido e encontram na serra uma estrutura para viver e trabalhar”, detalha Caetano, a respeito do público que vem adquirindo imóveis na cidade.

Com uma população de aproximadamente 165 mil pessoas, Teresópolis também pode atrair pessoas interessadas em viver próximo à natureza e a áreas verdes. A cidade abriga, por exemplo, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (que se estende a outros municípios), o Parque Estadual dos Três Picos e o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis.

Estancia del Sol

Identificando um ambiente propício para o setor imobiliário em Teresópolis, o Grupo Cristina Amaral Imóveis decidiu investir na construção do condomínio Estancia del Sol, localizado no bairro de Albuquerque.

Segundo Caetano, o público-alvo do empreendimento são pessoas das classes A e B. “O condomínio será cercado por natureza e contará com uma infraestrutura com portaria 24 horas, câmeras de segurança, área de lazer com piscina, sauna e deck para o lago”, detalha.

“A infraestrutura também será composta por campo de futebol, quadras de tênis e de beach tennis, playground, academia e áreas verdes, ruas pavimentadas, recarga para carros elétricos com energia solar e água de reuso da chuva para molhar os jardins”, complementa Caetano.

O projeto contempla soluções de sustentabilidade e preservação ambiental, tendo recebido o selo Carbon Free. A certificação reconhece organizações que compensam suas emissões de carbono, diz Caetano.

Para saber mais, basta acessar o site do empreendimento Estancia Del Sol:

https://www.estanciadelsol.com.br/