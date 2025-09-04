SIM e Nestlé lançam fachada KitKat® inédita em Gramado

A SIM Rede de Postos inaugurou em Gramado (RS) a primeira loja temática KitKat® Achocolatado do Brasil. A iniciativa marcou também a introdução do novo produto da Nestlé: o KitKat® Achocolatado, bebida com textura cremosa, elaborada com base nas características do chocolate KitKat®. A unidade recebeu uma fachada customizada com as cores e elementos gráficos relacionados ao produto.

A inauguração da loja e do novo produto ocorreu no dia 2 de setembro. A proposta do espaço é oferecer uma nova opção de consumo dentro do conceito de conveniência, com ambientação visual alinhada à identidade da marca e um combo exclusivo para a unidade.

Desenvolvido pela Nestlé Professional, o KitKat® Achocolatado possui uma formulação pensada para operações de conveniência e food service, com preparo simplificado e padrão de entrega consistente. “A solução foi desenvolvida para atender ambientes de alta rotatividade, com foco em praticidade e padronização sensorial em diferentes localidades”, afirma Leonardo Tauil, head de Marketing da Nestlé Professional.

A loja temática foi instalada na unidade da SIM em Gramado, localizada na rua João Petry, 45, no Centro. A escolha do local está relacionada à alta circulação de visitantes e ao potencial turístico da cidade. A experiência oferecida contempla também um carrinho itinerante de degustação, que está percorrendo diferentes cidades do Rio Grande do Sul. A iniciativa inclui ações em Porto Alegre, Canela, Caxias do Sul, Gravataí, São Sebastião do Caí e Flores da Cunha. Durante as ativações, os consumidores têm a oportunidade de experimentar a bebida e, em alguns casos, personalizá-la com coberturas específicas.

Segundo Igor Medeiros, diretor de Conveniências da SIM, o projeto integra ações voltadas à ampliação do portfólio e à diversificação dos pontos de contato com o consumidor. “Trata-se de uma iniciativa que busca explorar a complementaridade entre marca, produto e experiência de consumo no ambiente da conveniência. A parceria com Nestlé e Nescafé nos permitiu estruturar um modelo replicável e com potencial de expansão”, afirma.

O KitKat® Achocolatado passou a integrar a linha de produtos oferecidos nas conveniências da SIM, que atualmente contam com um portfólio de mais de 2 mil itens. “A bebida complementa nosso cardápio de opções rápidas e de fácil preparo, como cafés, bolos e pão de queijo, com foco em soluções práticas para o início do dia”, acrescenta Medeiros. O produto está disponível para consumo em todas as unidades da rede.

A SIM Rede de Postos possui mais de 190 unidades no Sul do Brasil e faz parte do ecossistema Argenta, que atua em diferentes frentes do setor de combustíveis e lubrificantes.

O KitKat® Achocolatado é um produto da Nestlé Professional, unidade de negócios da Nestlé que produz soluções para o consumo fora do lar. Segundo a empresa, o KitKat®, com anos de história, é o candy bar número 1 do mundo.