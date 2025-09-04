Assine
O ManpowerGroup e a Allianz Partners - empresa de assistência 24 horas e seguro-viagens - estão contratando 84 profissionais na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para o cargo de analista de atendimento ao cliente.

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
04/09/2025 12:44

Manpower abre 84 vagas para atendimento ao cliente em SP
Manpower abre 84 vagas para atendimento ao cliente em SP crédito: DINO

A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção para grandes empresas do país e está em parceria com a Allianz Partners, empresa do ramo de assistência em seguros de viagem e saúde 24 horas, oferecendo 84 vagas efetivas (CLT) para analista de atendimento ao cliente. A oportunidade é na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo
 
Os benefícios ofertados aos colaboradores são: vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida em grupo, assistência médica, assistência odontológica, participação nos lucros e resultados (PLR), Total Pass, Programa Conte Comigo e plano de incentivo variável de acordo com desempenho. 

Os candidatos devem possuir ensino médio completo, ter fácil acesso à região do Grande ABC, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados em escala. 

As responsabilidades do cargo de analista de atendimento ao cliente incluem: receber ligações, tirar dúvidas e providenciar o suporte adequado para solucionar o problema; fornecer serviços emergenciais como reboque e serviços mecânicos; realizar ligações externas visando o bem-estar do segurado para verificar a previsão de chegada; localizar e identificar os cadastros dos veículos; entre outras atribuições. 

Os profissionais interessados podem conferir mais informações no link: Página da Vaga | Analista de Atendimento ao Cliente e fazer um cadastro, até o dia 11 de setembro, por meio do formulário: https://forms.office.com/r/LrHTpj4G02  

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/



Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/

