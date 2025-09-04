Congresso Crema debate cannabis em Santos/SP

A segunda edição do Congresso Crema será realizada nos dias 13 e 14 de setembro em Santos/SP. O evento propõe uma imersão em torno da cultura e dos impactos sociais, econômicos e medicinais da cannabis. Com programação das 10h às 22h, o encontro será realizado no Parque Valongo, espaço revitalizado no centro histórico da cidade.

Além do fórum informativo, o seminário busca abrir espaço para o diálogo e o esclarecimento sobre temas que envolvem a cannabis em diversas frentes, como saúde, legislação e empreendedorismo.

"É preciso discutir o tema de forma séria, aberta e acessível. É urgente. O congresso existe para isso: reunir vozes diversas, com responsabilidade, escuta e contribuir com um assunto que não pode mais ser ignorado. Informação de qualidade é a chave para enfrentar preconceitos e avançar em políticas mais humanas e eficazes", afirma Fernanda Salles, idealizadora do evento.

O Congresso Crema será estruturado em quatro eixos principais: medicinal, comercial, justiça social e cultivo. Ao longo dos dois dias, o público terá acesso a cerca de 20 horas de programação, com dezenas de profissionais reconhecidos nacionalmente. A proposta é promover uma experiência de imersão, com palestras, mesas temáticas e painéis distribuídos por todo o evento.

A programação inclui: feira com expositores, espaço gastronômico, intervenções artísticas, exposições visuais, shows com DJs e artistas independentes. O ambiente é pensado para proporcionar não apenas conhecimento, mas também integração e celebração cultural.

O Crema Cultural é um festival realizado no litoral paulista, idealizado por produtores independentes de Santos/SP. O evento tem como proposta dar visibilidade à cultura da cannabis em diferentes perspectivas, estimulando o debate político e cultural no Brasil. A programação busca integrar informação, arte, saúde e direitos. A primeira edição, em 2024, contou com a participação de cerca de mil pessoas.

Programação:

13 de setembro – Sábado:

9h30 – Abertura – 1º dia da 2ª edição do Crema Cultural

10h – Política Pública e Cannabis Medicinal: A experiência pioneira de Ribeirão Pires em parceria com a Flor da Vida

11h15 – Cannabis Medicinal e Saúde Mental: Avanços, mitos e possibilidades terapêuticas

12h30 – Intervalo

13h30 – Desigualdade e Política de Drogas: Perspectivas para um debate antiprobicionista

15h – Vozes Verdes: Associativismo canábico, mídia e a disputa pela narrativa

17h – Cultivo de Cannabis e Justiça Climática: Soluções verdes para um mundo em crise

18h30 – Encerramento – 1º dia da 2ª edição do Crema Cultural

14 de setembro – Domingo:

9h30 – Abertura – 2º dia da 2ª edição do Crema Cultural

10h – Cannabis Medicinal e Qualidade de Vida: Entre evidências científicas e práticas clínicas

11h15 – Cannabis, Envelhecimento e Neuroproteção: Perspectivas no tratamento de doenças neurodegenerativas

12h30 – Intervalo

13h30 – Práticas Integrativas e Cannabis Medicinal: Estratégias de cuidado e bem-estar

15h – Pelo Direito de Plantar: Estratégias e desafios para o habeas corpus

17h – Raízes do Futuro: Cannabis e saberes ancestrais como pilares da saúde planetária

18h30 – Encerramento – 2º dia da 2ª edição do Crema Cultural