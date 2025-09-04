Cresce interesse por estratégias naturais para dormir bem

Distúrbios do sono afetam aproximadamente 30% dos adultos, que enfrentam insônia em algum momento da vida. Cerca de 10 a 15% da população sofre de insônia crônica, condição relacionada à ansiedade, fadiga e redução do desempenho cognitivo e físico.

"Estudos clínicos mostram que a combinação de glicina, triptofano e melatonina pode regular o ciclo do sono e auxiliar o descanso", informa a equipe da Leve Vida.

Essa realidade impulsiona a busca por alternativas naturais que promovam descanso com segurança e eficácia. Nos Brasil, por exemplo, 34% da população convivem com insônia, condição caracterizada por dificuldades repetidas para dormir, mesmo com disponibilidade de tempo. As consequências da insônia crônica podem ser significativas: a condição está associada a maior prevalência de ansiedade, depressão, fadiga diurna e queda na performance cognitiva, além de riscos elevados de acidentes?.

Grande parte desses impactos está associada à desregulação do ciclo circadiano, ritmo biológico de cerca de 24 horas que regula funções como sono, vigília, metabolismo e liberação hormonal. Estudos demonstram que esse ciclo é controlado pela melatonina e pela glândula pineal e que seu desequilíbrio, causado por fatores como luz artificial, refeições noturnas e prática intensa de exercícios próximos da hora de dormir, pode prejudicar a qualidade do sono, a restauração física e o equilíbrio imunológico

Diante desse cenário, cresce o interesse por estratégias naturais de suporte ao sono. Uma dessas alternativas é a ingestão de 3?g de glicina antes de dormir, que estudos demonstram ser capaz de melhorar a qualidade do descanso, reduzir a sonolência diurna e aumentar o estado de alerta matinal? Essa abordagem vem sendo apontada como complemento a boas práticas de higiene do sono, como manter rotina regular, evitar telas antes de dormir e controlar fatores ambientais.

Com base nesse cenário a Leve?Vida inclui em seu catálogo o Calm?Leve, suplemento 100?% natural formulado com ingredientes respaldados por estudos clínicos para favorecer o descanso. A composição reúne glicina (642?mg), triptofano (250?mg), melatonina (210?µg), inositol (em estudos clínicos com até 2?g/dia), além de magnésio, taurina e vitamina?B6 — todos reconhecidos por seu papel neuroquímico no suporte ao sono.

Estudos confirma eficácia dos compostos

Glicina : aminoácido que facilita o relaxamento via vasodilatação periférica e ativação de receptores NMDA, promovendo sono mais profundo;

Triptofano: precursor da serotonina e melatonina, neurotransmissores envolvidos no humor e regulação do sono;

precursor da serotonina e melatonina, neurotransmissores envolvidos no humor e regulação do sono; Inositol : composto presente no complexo B, com evidências de melhora na qualidade do sono e na redução de sintomas de ansiedade em doses clínicas;

Melatonina : doses baixas (0,3–1?mg) facilitaram o início do sono, sem causar efeitos residuais significativos, conforme avaliação por estudos como Zhdanova et?al., Clinical Pharmacology & Therapeutics (1995);

Magnésio, taurina e vitamina?B6: nutrientes que complementam o efeito do produto, apoiando neurotransmissão e função neuromuscular.

Eficácia combinada fortalece abordagem integrada

A combinação de glicina, triptofano e melatonina visa regular o ciclo circadiano e induzir relaxamento, enquanto o inositol atua no bem-estar emocional. Magnésio, taurina e vitamina?B6 complementam os efeitos ao apoiar funções neuromusculares e hormonais, reforçando o caráter funcional da fórmula para consumidores que buscam apoio ao sono com base científica.

Sobre a Leve Vida

A Leve Vida integra o grupo Absoluto, presente no mercado há mais de dois anos. O grupo engloba as marcas Absolut Nutrition com mais de nove anos, Bluster Nutrition, Full Life, ASF Labs e Feel Good , todas voltadas para o equilíbrio entre saúde e bem-estar.

Com sede em Sete Lagoas (MG), usa uma unidade industrial para fabricar e distribuir suplementos alimentares, nutracêuticos e produtos voltados para a saúde.

A empresa informa que utiliza matérias-primas acompanhadas de laudos e certificações, com o objetivo de assegurar conformidade regulatória e rastreabilidade nos processos de produção. O portfólio inclui suplementos formulados a partir de ingredientes estudados em pesquisas científicas e aplicados em composições voltadas ao suporte do sono e bem-estar