Armada Sunset Holdings anuncia integração estratégica de marcas: Chris O'Brien será o novo diretor executivo
Movimento unifica Armada Supply Chain Solutions, Sunset Transportation e ATEC Logisticssob a marca Armada e posiciona a empresa para um crescimento acelerado
A Armada Sunset Holdings anunciou hoje que irá integrar formalmente a Armada Supply Chain Solutions, a Sunset Transportation e a ATEC Logistics sob a marca Armada em 2026 com Chris O’Brien, o atual Presidente da Armada Sunset Holdings, assumindo a função de Diretor Executivo da Armada a partir de 1º de janeiro de 2026. A consolidação é um movimento estratégico para esclarecer a presença no mercado, otimizar as operações e levar adiante a evolução da empresa como líder unificada em cadeias de fornecimento e logística.
Armada Sunset Holdings announced today that it will formally integrate Armada Supply Chain Solutions, Sunset Transportation and ATEC Logistics under the Armada brand in 2026 with Chris O’Brien, the current President of Armada Sunset Holdings, assuming the role of Chief Executive Officer of Armada effective Jan. 1, 2026.
Joe Dominijanni, o atual Diretor Executivo da Armada Supply Chain Solutions, irá se tornar Vice-Presidente do Conselho Administrativo, enquanto John Burke continuará atuando como Presidente do Conselho. Burke, Dominijanni e O’Brien permanecem profundamente comprometidos com o crescimento e a direção a longo prazo da Armada.
A integração reflete a estreita cooperação com a liderança da Sunset e da ATEC, cujas equipes irão desempenhar um papel central em definir a estratégia de integração. Embora a marca unificada sinalize um novo capítulo, continuará honrando o legado, as capacidades e os pontos fortes distintos de cada empresa, ao trazer o melhor de cada uma para uma Armada ainda mais forte.
"A Sunset e ATEC trazem consigo algo poderoso, e estamos comprometidos em honrar isso", disse Burke. "Trata-se de construir algo melhor juntos: uma Armada, com um propósito compartilhado e um caminho mais claro a seguir."
O’Brien traz mais de 30 anos de experiência em logística internacional, incluindo uma destacada passagem pela C.H. Robinson, onde liderou estratégias comerciais e dirigiu equipes de alto desempenho. Desde que ingressou na Armada Sunset Holdings no início de 2025, O’Brien tem se concentrado em alinhar as operações e estabelecer uma base para o crescimento a longo prazo.
"Chris traz a combinação certa de experiência comercial, disciplina operacional e visão estratégica", disse Dominijanni. "Ele conquistou a confiança de nossa equipe e posicionou a empresa para o futuro. Estou confiante de que ele é a pessoa certa para liderar a Armada."
O próximo capítulo tem por base um dos valores centrais da Armada – Melhor Juntos – que há muito define a cultura colaborativa da empresa. A integração marca não apenas uma mudança de nome, mas um aprofundamento das parcerias, capacidades e trabalho em equipe que impulsionaram o sucesso da Armada até o momento. Com uma marca unificada e uma liderança alinhada, a organização está pronta para crescer com mais rapidez e gerar maior impacto.
Ao refletir sobre a integração, O’Brien disse: "Tenho orgulho de liderar a melhor equipe do setor. Temos uma vantagem competitiva com ofertas de serviços em armazenagem, otimização de estoque, engenharia de cadeias de fornecimento, tecnologia avançada de visibilidade de cadeias de fornecimento e gestão de fretes internacionais. Aproximar estes serviços irá agregar ainda mais valor a nossos clientes e funcionários atuais e futuros."
A Armada está comprometida com uma abordagem intencional que mantém a continuidade dos negócios, apoiando funcionários e clientes durante toda a consolidação da marca. Dominijanni acrescentou: "Esta transição representa uma evolução consciente de nosso negócio. Sempre acreditamos em estaràfrente da curva, ao alinhar nossa estruturaànossa estratégia. Estou na expectativa de apoiar Chris e a equipe de liderança,àmedida que conduzem a Armada para a próxima fase."
SOBRE A ARMADA
A Armada Supply Chain Solutions é líder em gestão inovadora de cadeias de fornecimento baseada em dados. Oferecemos soluções de cadeia de fornecimento totalmente integradas que otimizam o desempenho de negócios, reduzem riscos e alcançam resultados mensuráveis ??e sustentáveis. Nossos serviços abrangentes incluem gestão de fretes nacionais e internacionais, otimização de armazenagem e estoque, engenharia e análise de rede, e tecnologia avançada de visibilidade de cadeias de fornecimento, tudo sob medida para criar cadeias de suprimentos preparadas para o futuro. Saiba mais em armada.net.
