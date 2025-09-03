iBASIS adquire ativos globais de voz, IPX e mensagens da Telstra International e assina contrato de longo prazo para a prestação desses serviços

A iBASIS, fornecedora líder de soluções de comunicação para operadoras e players digitais no mundo inteiro, anunciou hoje que assinou um Contrato de Compra e Venda de Ativos (APA) com a Telstra para adquirir os contratos de voz, celular e mensagens por atacado da Telstra International.

A transação, que está sujeita a aprovações regulatórias, representa uma grande expansão da escala comercial, alcance geográfico e portfólio de clientes da iBASIS na região Ásia-Pacífico, reforçando sua presença em Hong Kong e Singapura e estabelecendo sua presença na Austrália e Nova Zelândia. Além disso, a iBASIS obterá direitos exclusivos para serviços de voz no atacado internacional para a Digicel Pacific, parte do portfólio da Telstra International, cobrindo Papua Nova Guiné, Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu e Nauru.

A transação reforça ainda mais o posicionamento da iBASIS como parceira preferencial das operadoras domésticas de nível um para serviços no atacado internacional e consolidadora do mercado no atacado internacional.

“Esta parceria de longo prazo com a iBASIS oferece uma oportunidade estratégica para fortalecer nossa capacidade de competir globalmente, garantindo a continuidade e a qualidade para nossos clientes de voz internacionais. Temos total confiança na iBASIS para oferecer uma continuidade perfeita para nossos clientes de atacado e varejo, apoiada por seu histórico comprovado em prestação de serviços e experiência global.” afirmou Roary Stasko, CEO da Telstra International.

“Estamos extremamente orgulhosos da parceria com a Telstra. Isso representa um marco significativo na estratégia de consolidação contínua da iBASIS”, afirmou Patrick George, CEO da iBASIS. “Esta transação acelera nossa trajetória de crescimento e fortalece nossa posição de liderança única como um player global de atacado. Ela atesta a relevância do nosso modelo como especialista independente em comunicações globais de atacado, construído em plataformas de voz e móveis de alto desempenho, e expande nosso alcance e presença na região da Ásia-Pacífico.”

A transação envolve a transferência de contratos de alto valor com clientes e de uma equipe internacional composta por profissionais experientes nas áreas comercial e operacional. A iBASIS está comprometida em garantir uma transição tranquila, com manutenção da qualidade dos serviços para todos os clientes. Os relacionamentos existentes com clientes permanecerão intactos e totalmente respaldados durante todo o processo de integração.

A transação, que está sujeitaàaprovação regulatória, deve ser concluída até o final de 2025. A Dohan Advisory atuou como consultora financeira da iBASIS.

Sobre a iBASIS

A iBASIS é a provedora líder de soluções de comunicação que permite que operadoras e players digitais de todas as partes do mundo tenham desempenho e se transformem. A iBASIS é a primeira especialista independente em comunicações e fornecedora Tier One IPX com mais de 800 destinos LTE. Atualmente, a iBASIS atende a mais de 1.000 clientes em 28 locais no mundo inteiro. A iBASIS otimiza a conectividade, a qualidade e a segurança globais para que os clientes obtenham altos retornos em voz, mensagens SMS A2P, dados móveis, roaming 5G e IoT.

Sobre a Telstra International

A Telstra International é uma parceira de infraestrutura digital e conectividade de confiança na região Ásia-Pacífico. É o braço global da Telstra, uma empresa líder em telecomunicações e tecnologia, com uma orgulhosa herança australiana. A Telstra International fornece soluções de conectividade seguras e resilientes para atender às crescentes necessidades de milhares de clientes dos setores de tecnologia, empresas e atacado.

