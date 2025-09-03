EcoRodovias conquista prêmio internacional em RI
EcoRodovias tem equipe de relações com investidores reconhecida no ranking Latin America Executive Team, da Extel — antigo Institutional Investor. Empresa também foi reconhecida como Most Honored Company, destaque atribuído às companhias mais premiadas entre as categorias do prêmio
A EcoRodovias receberá, na próxima quinta-feira (4), em Nova York, o prêmio de Melhor Equipe de Relações com Investidores da América Latina, no setor de Transportes, além de prêmios nas categorias: CEO, CFO, Profissional, Programa de Relações com Investidores e Conselho de Administração, por meio do ranking 2025 Latin America Executive Team, concedido pela Extel, empresa especializada em pesquisas e avaliações de desempenho no mercado de capitais.
O ranking é resultado da votação de analistas de mercado (sell side) e investidores (buy side) que avaliam, anualmente, a gestão corporativa e financeira da companhia e a atuação em relações com investidores. O ranking reconhece a EcoRodovias como “Most Honored Company”, destaque atribuído às empresas premiadas em diversas categorias do ranking. No total, 1.070 investidores, gestores de portfólio e analistas de 506 empresas votantes participaram da pesquisa, indicando 309 empresas e 972 indivíduos em 16 setores.
Na categoria Transportes – small cap, dedicada a empresas com valor de mercado até USD 2 bilhões, a EcoRodovias conquistou posições de liderança em todas as categorias avaliadas:
- Melhor CEO – Marcello Guidotti (1º lugar)
- Melhor CFO – Andrea Fernandes (2º lugar)
- Melhor Profissional de RI – Camilo Gomes (2º lugar) e Thiago Piffer (3º lugar)
- Melhor Equipe de Relações com Investidores (1º lugar)
- Melhor Programa de Relações com Investidores (1º lugar)
- Melhor Conselho de Administração (1º lugar)
Na categoria Transportes – geral, dedicada a empresas com valor de mercado entre USD 2 bilhões e USD 10 bilhões, a EcoRodovias também ganhou posições de destaque em todas as categorias:
- Melhor CEO – Marcello Guidotti (2º lugar)
- Melhor CFO – Andrea Fernandes (3º lugar)
- Melhor Equipe de Relações com Investidores (1º lugar)
- Melhor Programa de Relações com Investidores (2º lugar)
- Melhor Profissional de RI – Camilo Gomes (3º lugar)
- Melhor Conselho de Administração (2º lugar)
Segundo Marcello Guidotti, CEO da EcoRodovias, o reconhecimento reforça a consistência da estratégia da companhia. “Ser considerada como ‘Most Honored Company’ na América Latina é resultado de um trabalho contínuo de engajamento, transparência e proximidade com o mercado. É também um reforço do compromisso da companhia em concretizar resultados alinhados às suas estratégias. Essa conquista pertence a toda a nossa equipe de RI e à governança da EcoRodovias, que se dedica diariamente a fortalecer a relação de confiança com investidores e analistas”.
Andrea Fernandes, CFO da EcoRodovias, também destaca a relevância do prêmio e o que o motivou. “Essa conquista é fruto de um esforço coletivo que combina disciplina financeira, clareza de informações e comprometimento em criar valor sustentável para nossos acionistas”.
A premiação da Extel é utilizada como referência global de boas práticas em relações com investidores. Para saber mais, basta acessar: www.extelinsights.com.
Sobre a EcoRodovias
A EcoRodovias administra 12 concessões de rodovias que somam 4,8 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Controlada pelo Grupo ASTM, a companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO?, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança.
