EcoRodovias conquista prêmio internacional em RI

A EcoRodovias receberá, na próxima quinta-feira (4), em Nova York, o prêmio de Melhor Equipe de Relações com Investidores da América Latina, no setor de Transportes, além de prêmios nas categorias: CEO, CFO, Profissional, Programa de Relações com Investidores e Conselho de Administração, por meio do ranking 2025 Latin America Executive Team, concedido pela Extel, empresa especializada em pesquisas e avaliações de desempenho no mercado de capitais.

O ranking é resultado da votação de analistas de mercado (sell side) e investidores (buy side) que avaliam, anualmente, a gestão corporativa e financeira da companhia e a atuação em relações com investidores. O ranking reconhece a EcoRodovias como “Most Honored Company”, destaque atribuído às empresas premiadas em diversas categorias do ranking. No total, 1.070 investidores, gestores de portfólio e analistas de 506 empresas votantes participaram da pesquisa, indicando 309 empresas e 972 indivíduos em 16 setores.

Na categoria Transportes – small cap, dedicada a empresas com valor de mercado até USD 2 bilhões, a EcoRodovias conquistou posições de liderança em todas as categorias avaliadas:

Melhor CEO – Marcello Guidotti (1º lugar)

– Marcello Guidotti (1º lugar) Melhor CFO – Andrea Fernandes (2º lugar)

– Andrea Fernandes (2º lugar) Melhor Profissional de RI – Camilo Gomes (2º lugar) e Thiago Piffer (3º lugar)

– Camilo Gomes (2º lugar) e Thiago Piffer (3º lugar) Melhor Equipe de Relações com Investidores (1º lugar)

(1º lugar) Melhor Programa de Relações com Investidores (1º lugar)

(1º lugar) Melhor Conselho de Administração (1º lugar)



Na categoria Transportes – geral, dedicada a empresas com valor de mercado entre USD 2 bilhões e USD 10 bilhões, a EcoRodovias também ganhou posições de destaque em todas as categorias:

Melhor CEO – Marcello Guidotti (2º lugar)

– Marcello Guidotti (2º lugar) Melhor CFO – Andrea Fernandes (3º lugar)

– Andrea Fernandes (3º lugar) Melhor Equipe de Relações com Investidores (1º lugar)

(1º lugar) Melhor Programa de Relações com Investidores (2º lugar)

(2º lugar) Melhor Profissional de RI – Camilo Gomes (3º lugar)

– Camilo Gomes (3º lugar) Melhor Conselho de Administração (2º lugar)



Segundo Marcello Guidotti, CEO da EcoRodovias, o reconhecimento reforça a consistência da estratégia da companhia. “Ser considerada como ‘Most Honored Company’ na América Latina é resultado de um trabalho contínuo de engajamento, transparência e proximidade com o mercado. É também um reforço do compromisso da companhia em concretizar resultados alinhados às suas estratégias. Essa conquista pertence a toda a nossa equipe de RI e à governança da EcoRodovias, que se dedica diariamente a fortalecer a relação de confiança com investidores e analistas”.

Andrea Fernandes, CFO da EcoRodovias, também destaca a relevância do prêmio e o que o motivou. “Essa conquista é fruto de um esforço coletivo que combina disciplina financeira, clareza de informações e comprometimento em criar valor sustentável para nossos acionistas”.

A premiação da Extel é utilizada como referência global de boas práticas em relações com investidores. Para saber mais, basta acessar: www.extelinsights.com.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias administra 12 concessões de rodovias que somam 4,8 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Controlada pelo Grupo ASTM, a companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO?, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança.