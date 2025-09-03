Rede de clínicas doa 500 consultas em ação solidária

O AmorSaúde, rede de clínicas médico-odontológicas parceira do Cartão de TODOS, realizou uma ação especial para marcar a inauguração de sua clínica 500: a doação de 500 consultas médicas e odontológicas, em parceria com o programa Sabadão de TODOS, exibido pela Band. A iniciativa simbolizou o compromisso da rede com o acesso à saúde e a capilaridade nacional, levando atendimento para quem mais precisa.

A entrega simbólica das consultas foi feita durante o programa, pelas mãos do CEO do AmorSaúde, Ícaro Vilar, e foi exibida em edição especial do Sabadão de TODOS, programa criado pelo Cartão de TODOS. As consultas doadas serão destinadas à comunidade, ONG ou grupo social a ser definido pela produção do programa.

O vídeo do programa pode ser visto aqui: https://youtu.be/sjKyMcD9aiA?

“Para nós, a clínica 500 não representa apenas um número. É um marco na expansão do AmorSaúde e, principalmente, na nossa missão de democratizar o acesso à saúde em todo o país para as classes C e D. A doação das 500 consultas faz parte desse propósito, como uma entrega concreta e significativa”, afirma Leonardo Tavares, diretor de Negócios e Mercado do AmorSaúde.

A ação integrou dois ecossistemas do Grupo TODOS: o AmorSaúde, que realiza mais de 18 milhões de consultas por ano em todo o Brasil, e o Cartão de TODOS, por meio do programa Sabadão de TODOS, apresentado por Renato Ambrósio, que realiza sonhos e amplia oportunidades para famílias brasileiras. Além de sorteios semanais de carros e mensais de casas, a atração também promove iniciativas sociais e dá visibilidade a histórias de superação, inclusive, com casos de pessoas atendidas com cuidados médicos e odontológicos em clínicas do AmorSaúde.

“Nosso programa nasceu para cuidar das pessoas e possibilitar oportunidades para quem mais precisa. Ter o AmorSaúde como parceiro nos mostra que saúde também é sonho, e um dos mais urgentes, pois antes disso, é um direito. Foi emocionante fazer parte dessa entrega”, relata Renato Ambrósio, apresentador do Sabadão de TODOS.

Com atuação em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes e presença crescente em municípios menores, o AmorSaúde soma hoje mais de 500 clínicas em operação e conta com 28 mil colaboradores em todo o país. A rede realiza mensalmente cerca de 1,5 milhão de atendimentos médicos e 3 milhões de exames, consolidando-se como referência em saúde acessível.

“Fazer essa entrega no Sabadão de TODOS foi, para além de um ato simbólico, mais uma concretização da nossa essência. A clínica 500 é um marco, mas são as pessoas que dão sentido a ela. Começar esse novo ciclo com um gesto de cuidado é o que torna essa expansão verdadeiramente significativa”, ressalta Ícaro Vilar, CEO do AmorSaúde.