Mercado de vacinas cresce no Brasil com expansão de clínicas

O mercado global de vacinas tem registrado crescimento acelerado, com a expectativa de movimentar cerca de US$ 118 bilhões até 2030 e com expansão média de 7,72% ao ano, segundo a pesquisa da ResearchAndMarkets.com. No Brasil, o cenário acompanha essa tendência, com faturamento anual acima de R$ 1 bilhão, o setor privado teve alta de mais de 261% em 2024.

Segundo dados do setor, aproximadamente 600 milhões de doses de vacinas são comercializadas anualmente no país. Em 2024, o segmento privado atingiu R$ 1,6 bilhão em faturamento. No total, o mercado farmacêutico brasileiro movimentou, convertendo para o real, R$ 118 bilhões em 2024, sendo quase 6% desse valor relacionado a vacinas.



Estudos da ResearchAndMarkets.com apontam que o aumento na procura por imunizantes está ligado a fatores como o envelhecimento populacional, a ampliação da variedade de vacinas disponíveis e o surgimento de novas doenças. Com uma população cada vez mais idosa, a demanda por imunização cresce, o que impulsiona negócios voltados à prevenção e ao cuidado com a saúde.

Um exemplo desse movimento é a Amo Vacinas, rede fundada pelas irmãs Juliana e Thaís Farias. A empresa que possui a proposta de oferecer uma experiência humanizada de vacinação. “Nosso objetivo sempre foi colocar a humanização e a eficiência no centro do processo de vacinação”, afirma Juliana Farias, CEO da rede.

A inspiração para o negócio surgiu a partir de uma experiência familiar, quando o pai das fundadoras, médico, adquiriu uma geladeira tecnológica para o armazenamento de vacinas. A partir disso, perceberam a necessidade de transformar a forma como os imunizantes são administrados e percebidos pela população.

“O mercado de vacinas está em constante evolução, e nosso desafio é acompanhar as demandas dos pacientes, oferecendo não apenas produtos de qualidade, mas também um atendimento diferenciado”, explica Thaís Farias, CFO da empresa. A Amo Vacinas investe em inovação e possui 47 clínicas em funcionamento, com previsão de abrir mais dez até o fim de 2025.

Além da expansão, a rede foi reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising 2025 da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e pelo prêmio PEGN, da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. “O Selo de Excelência é o reconhecimento máximo que uma franqueadora pode receber no Brasil. Ele comprova que estamos no caminho certo, com uma operação sólida, ética e comprometida com os nossos franqueados”, destaca Juliana. Em um processo com número recorde de participantes, apenas 237 franquias foram selecionadas, incluindo a Amo Vacinas. “Essa conquista reflete o trabalho coletivo e a relação de confiança com nossa rede”, complementa Thaís.