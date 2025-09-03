Secretário destaca importância da tecnologia para segurança

O secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando, representou o prefeito Ricardo Nunes na abertura da 18ª edição da ISC Brasil, realizada nesta terça (2) no Distrito Anhembi, em São Paulo. Na cerimônia, ele destacou o maior monitoramento feito na cidade.

“Já são mais de 32 mil câmeras em uma plataforma integrada. A própria sociedade entendeu que não será possível ter um agente de segurança em cada rua, mas é muito mais eficiente contar com monitoramento inteligente e integrado”, afirmou.

Em seguida, o diretor de portfólio da RX Brasil, organizadora do evento, Márcio Alves, reforçou o papel estratégico da ISC. “Nos últimos anos, ela deixou de ser apenas uma exposição de produtos e serviços para se transformar em um espaço de troca de conhecimento e debate estratégico”, disse.

O representante da Polícia Federal, Dr. Cairo Costa Duarte destacou o evento como palco de discussões que impactam a legislação nacional. “Foi aqui que nasceram debates que resultaram em avanços importantes, como o estatuto aprovado no ano passado. Tenho a alegria de anunciar em primeira mão que o decreto regulamentador já está na mesa do ministro da Justiça e deve ser publicado nos próximos dias. A Polícia Federal está aqui para atuar em parceria com o setor, em busca do bem comum, que é a segurança do nosso país”, comentou.

A ISC Brasil 2025 acontece até 4 de setembro e reúne mais de 60 especialistas em 32 painéis temáticos, distribuídos em quatro trilhas de conteúdo. Ao todo, serão mais de 40 horas de programação técnica e estratégica voltadas para o futuro da segurança no Brasil. O credenciamento gratuito pode ser feito pelo site oficial da ISC.

O evento tem como Patrocinador Ouro a ASense, empresa especializada em deep tech, no desenvolvimento e na fabricação de soluções avançadas em Sensoriamento Óptico e IoT para os setores de Segurança Eletrônica.



Serviço:

ISC Brasil 2025

Data e horário: 2 a 4 de setembro, das 12h às 19h

Local: Distrito Anhembi, em São Paulo

Mais informações: link?