Viagens em família moldam o futuro das crianças

As viagens em família proporcionam experiências que vão além do entretenimento, com impactos positivos no bem-estar emocional, cognitivo e social de crianças e adolescentes. Ao explorar novos ambientes, mesmo que por períodos curtos, os pequenos entram em contato com diferentes culturas, rotinas e formas de interação, o que estimula a curiosidade, a adaptação e o fortalecimento de vínculos familiares.

Segundo a psicóloga Nádia Arroyo Lara Pacheco, esse tipo de vivência fora do cotidiano contribui para o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de lidar com novas situações, preparando crianças e adolescentes para desafios futuros.

Mente e corpo em movimento: o triplo benefício das viagens

As viagens estimulam a curiosidade e a aprendizagem, o que impulsiona o desenvolvimento de habilidades cognitivas como memória, atenção e resolução de problemas. Nádia ressalta que a exposição a novas culturas e ambientes é um combustível para o cérebro em crescimento.

Além do estímulo mental, as viagens promovem a saúde física. Atividades ao ar livre em novos destinos são uma forma divertida de incentivar a movimentação, auxiliando no combate à obesidade infantil e aumentando os níveis de vitamina D. Estar em contato com a natureza também pode ajudar na redução de sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), além de regular a produção de melatonina, hormônio essencial para um sono de qualidade.

Laços mais fortes: conexão. e crescimento sócio emocional

Viajar em família cria momentos de conexão e partilha de experiências, o que fortalece os laços afetivos. A psicóloga explica que essas vivências ajudam a construir a autoestima e a segurança emocional das crianças, reforçando a ideia de que o lar e o senso de pertencimento transcendem o espaço físico da casa.

"A interação em ambientes diversos também é um excelente exercício para a empatia e a inteligência emocional. Crianças que viajam frequentemente tendem a ser mais abertas a novas amizades e a compreender melhor as diferenças culturais. A oportunidade de brincar livremente, algo comum em ambientes de viagem, é crucial para o desenvolvimento emocional, enquanto a falta de tempo livre pode levar a problemas como a ansiedade" afirma a psicóloga.

A mochila da resiliência: flexibilidade e autonomia

Situações inesperadas, como mudanças de planos ou a adaptação a um novo ambiente, são uma parte natural das viagens. Para as crianças, esses momentos são valiosas lições sobre flexibilidade e autonomia, essenciais para a construção da resiliência. Nádia destaca que lidar com a frustração quando as coisas não saem como o esperado é um aprendizado importante para a vida adulta.

"Outro ponto crucial é a manutenção de uma rotina, mesmo que mais flexível. Esse equilíbrio entre a rotina e a leveza das férias é um aprendizado valioso que pode ser aplicado em outras áreas da vida, como na escola ou no trabalho. Manter hábitos básicos, como a atenção à alimentação e ao sono, garante que o retorno à rotina normal seja mais tranquilo", declara Nádia.

Para maximizar os benefícios das viagens, a psicóloga sugere o envolvimento das crianças no planejamento, a escolha de destinos que despertem seu interesse e o respeito ao ritmo de cada um. A vivência de Raissa Esquillaro, mãe de um bebê de 4 meses e madrasta de uma garota de 11 anos, é um exemplo prático. Para ela, viajar com crianças é uma experiência "incrível" e "enriquecedora", que aproxima a família e promove o desenvolvimento. "A escolha de um resort perto de casa, o Villagio Embu Resort & Convention, foi ideal para a família, que agora planeja repetir a experiência com o novo membro da família", explica a psicóloga.

"O exemplo de Raíssa demonstra que a verdadeira bagagem de uma viagem não são as lembranças, mas sim as habilidades e conexões que moldam o desenvolvimento infantil, preparando os pequenos para uma vida mais completa e feliz", diz a psicóloga.