Tradição e reinvenção impulsionam negócios no país

No Brasil, onde menos de 40% das empresas sobrevivem aos primeiros cinco anos de atividade, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), alcançar meio século de operação é um feito restrito a poucas organizações. Mas foi o que fez a rede de estacionamentos Multipark, fundada em 1975 em São Paulo e hoje presente em 13 estados e 39 cidades. O que explica essa longevidade é a combinação entre tradição familiar e investimentos em inovação, estratégia que permitiu acompanhar mudanças do setor e da mobilidade urbana. Isso é o que conclui Sérgio Morad, sócio-diretor e membro da família fundadora.

Ainda de acordo com o IBGE, hoje cerca de 90% das empresas do país têm perfil familiar. Esse tipo de organização responde por aproximadamente 75% da mão de obra empregada e mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB). Exemplo de empresa com gestão familiar, a Multipark teve a inovação como elemento central da estratégia da rede. Atualmente, a operação utiliza sistemas online de gestão, reconhecimento automático de placas (LPR), auditoria digital e uma central que monitora em tempo real as unidades. Em junho deste ano, a empresa lançou a TAG Multipark by Move Mais, tecnologia que permite entradas e saídas automáticas sem tickets ou filas, integrando o estacionamento ao sistema de mobilidade urbana.

Paralelamente à modernização, a empresa mantém iniciativas ambientais e sociais. Entre elas estão o programa de sustentabilidade Carbon Free, a instalação de carregadores para veículos elétricos, a criação de espaços para usuários da ciclovia Miguel Yunes, em São Paulo (SP), e parcerias com instituições que atuam em projetos sociais.

Segundo Morad, alcançar 50 anos ultrapassa a dimensão de tempo. “Crescemos e evoluímos mantendo o propósito de contribuir para o deslocamento eficiente de pessoas e veículos nas grandes cidades”, afirma. “O empreendimento que começou em um terreno na Avenida Paulista transformou-se em uma rede que alia tradição e reinvenção, preservando a essência de ser uma prestadora de serviços”, complementa.

Trajetória e expansão



O primeiro estacionamento da empresa foi inaugurado em 1975, no local da residência da família fundadora. Na época, o serviço consistia em guardar veículos, com emissão de ticket de papel e registro manual de entrada e saída. O setor de gestão profissional de estacionamentos ainda dava os primeiros passos no país, que começava a lidar com o aumento da frota automotiva.

A expansão acompanhou o processo de urbanização e a demanda por serviços mais estruturados. Quase cinco décadas depois, a Multipark está presente em todas as regiões do Brasil, com operações em 13 estados e 39 cidades. A companhia participou da consolidação do setor e estabeleceu práticas que ajudaram a formalizar a atividade.

Marcos da trajetória incluem a primeira operação “On Street”, em 1990, com a Zona Verde no Rio de Janeiro; o lançamento do MultiCliente, programa de fidelidade da rede, em 1998; e a marca de 200 unidades em operação, atingida em 2008.

Sobre a Multipark



A Multipark atua no setor de operações e gestão de estacionamentos no Brasil desde 1975. Atualmente, a empresa mantém unidades em diferentes regiões do país e desenvolve projetos voltados à mobilidade urbana, tecnologia de gestão e iniciativas ambientais e sociais.