Advogada orienta sobre imigração legal nos EUA



A imigração legal para os Estados Unidos continua sendo um tema relevante, sobretudo diante das recentes mudanças políticas e econômicas. Embora medidas rigorosas tenham sido adotadas para combater a imigração ilegal, há um esforço contínuo por parte do governo americano para facilitar a entrada de profissionais qualificados por vias legais.

Segundo o relatório 100 Days of Record-Breaking Immigration Enforcement, no início de 2025 houve a realização de aproximadamente 152.000 deportações. Em paralelo, o órgão destacou iniciativas voltadas à legalização da entrada de trabalhadores estrangeiros por meio de ferramentas digitais e programas específicos de vistos. Entre eles, destacam-se o H-1B, voltado para profissionais especializados, o O-1, para indivíduos com habilidades extraordinárias, o L-1, para executivos, e os vistos EB, baseados em experiência profissional e histórico acadêmico.

Segundo Isabel Mandel, Esq., advogada licenciada nas Ordens de Nova York, Flórida e Washington, D.C., os vistos E-2, EB-2, O-1, L-1 e EB-5 estão entre os mais procurados por profissionais estrangeiros. “Cada visto possui exigências específicas e está ligado a um perfil profissional e objetivo de permanência. A análise criteriosa de cada caso é fundamental”, explica.

A profissional também ressalta que o sistema imigratório americano exige atenção rigorosa à documentação e prazos, e que a atuação de um advogado especializado pode reduzir significativamente os riscos de negativa. Segundo Isabel Mandel, Esq., “a experiência jurídica adequada garante que o processo seja conduzido de forma estratégica e conforme as exigências legais, aumentando as chances de aprovação e evitando prejuízos irreversíveis ao imigrante.”

Dados oficiais apontam que setores que diversos setores continuam com déficit de mão de obra local, o que torna a imigração legal uma alternativa para preencher essas lacunas e impulsionar o crescimento econômico do país. Isabel Mandel, Esq. ressalta que, além desses setores em alta demanda, um processo bem preparado em qualquer indústria, com documentação detalhada e evidências que comprovem a experiência e a qualificação do profissional, aumenta significativamente as chances de aprovação. “Independentemente do setor, a preparação cuidadosa do processo é fundamental para o sucesso”, destaca.





