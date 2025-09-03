Assine
Mais perto da mineração: ABB tem novo escritório no Pará

Espaço, que conta com centro de treinamento, vai otimizar atendimento a mineradoras da região

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
03/09/2025 16:19

A suíço-sueca ABB inaugurou um novo escritório na cidade paraense de Parauapebas, onde está presente desde 2014. Com o novo espaço, maior e mais moderno, a empresa espera otimizar o atendimento já prestado aos clientes na região, na maioria mineradoras com operações na chamada Província Mineral dos Carajás, entre elas a brasileira Vale.

A inauguração ocorreu em agosto último, com a participação de 37 convidados, entre profissionais da empresa, parceiros e representantes de clientes da ABB. O acendimento do logo da empresa no topo do edifício de escritórios Prime Tower marcou de forma simbólica o evento.

Além de equipes administrativas, a nova unidade da ABB em Parauapebas contará com corpo técnico especializado em soluções de eletrificação, automação, motores, acionamentos de moinhos minerais e outras tecnologias já com base instalada na região.

O escritório também terá um centro de treinamento voltado à multiplicação de conhecimento entre os engenheiros da empresa, de parceiros e de clientes, nos mesmos moldes de outros centros pela ABB mundo afora. “Reforçamos nosso compromisso em estar cada vez mais próximos de nossos clientes e parceiros, impulsionando inovação na mineração brasileira”, afirmou Fausto Almeida, diretor de negócios em mineração para América Latina da ABB.



Website: http://www.abb.com

