TECPAR inaugura laboratório construído em sistema SteelFrame

A industrialização da construção civil tem se consolidado como uma alternativa estratégica para obras mais ágeis, sustentáveis e com alto nível de qualidade. Um dos exemplos mais recentes dessa transformação está na fachada do novo laboratório do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), projeto conduzido pela RAC Construtora, em parceria com a E.S. Construções, com uso dos perfis engenheirados da Barbieri, indústria especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e light steel framing.

A intervenção foi realizada por meio da construção de uma contra parede externa em steel frame, com o objetivo de cobrir o reboco da estrutura original e proporcionar um acabamento mais limpo e técnico. A escolha pelo sistema já fazia parte do projeto desde o início, dada a experiência da construtora no uso da tecnologia.

Com cerca de três semanas de execução, mesmo com a interferência de fortes chuvas durante a primeira semana, a obra é mais um exemplo do modelo construtivo em Steel Frame, ideal para aplicações que exigem velocidade e previsibilidade. O sistema também contribui para minimizar desperdícios e racionalizar recursos, tornando-se uma solução compatível com as práticas de construção sustentável.

“Projetos como esse demonstram o potencial do Light Steel Frame para atender demandas específicas de engenharia com rapidez e qualidade. O uso de perfis industrializados, fabricados com precisão e sob medida, reduz significativamente erros de execução e amplia a eficiência do canteiro”, explica o proprietário da E.S. Construções, Carlos Eduardo Salido.

Perfis produzidos com tecnologia empregada no setor

A obra do TECPAR utilizou os perfis produzidos pela nova perfiladeira Framecad, recentemente incorporada à linha de produção da Barbieri. A máquina, totalmente automatizada, é capaz de fabricar perfis com furos, cortes e rebaixos personalizados de acordo com o projeto executivo, além de oferecer rastreabilidade completa de cada componente.

“Com a automação oferecida pela Framecad, os projetos de engenharia são processados de forma automatizada, o que gera perfis dimensionados conforme as necessidades da obra. Dessa forma, a etapa de montagem torna-se mais ágil e com menor margem de erro", explica André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil.

A tecnologia embarcada na nova máquina também permite integrar os perfis ao planejamento digital das obras, promovendo um fluxo de produção mais inteligente e conectado aos princípios da construção 4.0.

Construção inteligente e adaptável

Especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e sistemas de Light Steel Framing, a Barbieri vem investindo continuamente em inovação para ampliar o uso do modelo industrializado no Brasil e na América Latina. A empresa tem atuado como parceira de construtoras e projetistas que buscam reduzir prazos, elevar a precisão da montagem e alinhar seus projetos às diretrizes de sustentabilidade e competitividade do setor.

“O steel frame tem se mostrado uma escolha estratégica para obras comerciais, residenciais e também técnicas, como neste caso. Estamos vivendo uma mudança de paradigma no setor da construção, com soluções mais limpas, rápidas e eficientes se tornando padrão”, conclui Rossi.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil combina tecnologia avançada internacional com um rigoroso padrão de qualidade. Com uma ampla distribuição em todo o território nacional, a empresa também atua como um importante hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.

