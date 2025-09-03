Royalton Riviera Cancun Irá Oferecer Experiência Reimaginada com Tudo Incluído nos Royalton Hotels & Resorts

CANCÚN, México, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O recém criado Royalton Hotels & Resorts anunciou hoje que assumirá oficialmente a gestão do Royalton Riviera Cancun, um resort e cassino com tudo incluído da Autograph Collection, e do Royalton Hideaway Riviera Cancun, um resort com tudo incluído da Autograph Collection – Somente Para Adultos, a partir de 7 de dezembro de 2025.

A transição ocorre após um abrangente programa de renovação multimilionário que reimaginou suítes, restaurantes, espaços sociais e áreas públicas para oferecer uma experiência renovada e moderna aos hóspedes. Sob a liderança do Royalton Hotels & Resorts, ambos os resorts abrirão um novo capítulo definido pelo design moderno, restaurantes dinâmicos e uma visão redefinida para a hospitalidade com tudo incluído.

"O Royalton Riviera Cancun tem sido um dos favoritos de quem viaja em todo o mundo", disse Jordi Pelfort, presidente do Royalton Hotels & Resorts. “Com o Royalton Hotels & Resorts liderando o caminho e apoiado por um investimento significativo em renovação, queremos trazer uma visão renovada que aprimora tudo o que nossos hóspedes e parceiros adoram em um resort que definiu a região”.

Situados ao longo da costa da Riviera Cancún, ambos os resorts com tudo incluído estão entrando na fase final da renovação. As reservas para estadias a partir de 7 de dezembro de 2025 já irão contar com os espaços reinventados. Em breve, os hóspedes poderão aproveitar as suítes renovadas e as áreas sociais revitalizadas, além de um vasto programa culinário em locais exclusivos, complementados pelas piscinas e espaços públicos recém-atualizados.

Entre os destaques podemos mencionar a experiência da categoria de suítes Diamond Club™, que oferece lounges privados, áreas de praia exclusivas e serviço de mordomo personalizado, bem como a renovação das suítes President Building, projetadas para quem busca o mais alto nível de espaço, privacidade e sofisticação. Como parte deste novo capítulo, ambos os resorts continuarão sua afiliaçãoàAutograph Collection, oferecendo aos hóspedes acesso aos benefícios do Marriott Bonvoy e introduzindo uma identidade Royalton redefinida

O Royalton Hideaway Riviera Cancun continuará a oferecer a exclusividade somente para adultos, enquanto o Royalton Riviera Cancun receberá famílias multigeracionais com espaços renovados projetados para conexão. Do bem-estar com curadoria a restaurantes e entretenimento elevados, a reabertura em dezembro marca o início de uma nova era para os resorts mais famosos da Riviera Cancún.

Para mais informações, visite www.royaltonresorts.com.

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade com tudo incluído, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em sete dos destinos mais procurados do Caribe, cada um oferecendo uma experiência de assinatura distinta e imersiva. Suas oito marcas incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família, conhecido pelo elevado conforto e serviço atencioso através de recursos exclusivos como All-In Connectivity™ e DreamBed™. O Royalton Hideaway oferece um refúgio exclusivo para adultos, projetado em torno do Togetherness, com refeições exclusivas e acomodações modernas. O Royalton Vessence Resorts oferece The Art of Vacation através de uma abordagem de bem-estar para viagens com tudo incluído, centrada no equilíbrio e na conexão consciente. O Royalton CHIC Resorts convida os hóspedes para o Party Your Way com escapadelas vibrantes e exclusivas para adultos, cheias de estilo e espontaneidade, enquanto o Mystique by Royalton oferece retiros boutique Miles from Ordinary que celebram a beleza natural, a cultura local e a sofisticação descontraída. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece uma experiência única Au Naturel para hóspedes com 21 anos ou mais, com luxo isoladoàbeira-mar.

O portfólio também inclui o Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, onde os hóspedes podem Vacation Like A Star™ em ambientes repletos de entretenimento cercados por memorabília icônica, e o Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, onde os hóspedes podem Dodge the Paparazzi em escapadelas glamourosas, somente para adultos, definidas pela privacidade e exclusividade.

Para mais informações sobre o Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com.

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efe8fde1-ea97-4a77-a8a8-851709e5407b

Para mais informações, contate media@royalton.com.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9522750)