O Pan-American Life Insurance Group (PALIG), líder em prover seguros de vida, acidentes e saúde nas Américas, sente o prazer de anunciar a designação de David J. Turner Jr. para seu Conselho Administrativo, a partir de 1º de setembro de 2025.

Pan-American Life Insurance Group designa David J. Turner Jr. ao Conselho Administrativo

O Sr. Turner atua atualmente como Diretor Financeiro (CFO) da Regions Financial Corporation, sendo membro da Equipe de Liderança Executiva da empresa. Neste cargo, supervisiona todas as operações financeiras, incluindo relações com investidores, tesouraria corporativa, impostos, contabilidade, sistemas financeiros, e fusões e aquisições. Desde que ingressou na Regions em 2005, ocupou várias funções de liderança importantes, incluindo a liderança da Divisão de Auditoria Interna, antes de ser nomeado CFO em 2010.

Antes de se uniràRegions, o Sr. Turner foi sócio de auditoria na KPMG LLP e na Arthur Andersen LLP.

Atualmente, atua no Conselho da Diversified Energy, onde preside o Comitê de Remuneração e o Comitê de Auditoria e Risco, sendo membro do Comitê de Nomeação e Governança. Também atuou nos conselhos da Junior Achievement of Alabama e da United Way of Central Alabama, participando ativamente de várias organizações profissionais e cívicas, incluindo o Gabinete do Presidente da Universidade do Alabama, a Mesa Redonda de Serviços Financeiros (Financial Services Roundtable) e a Leadership Alabama.

"É uma honra dar as boas vindas a David no Conselho da PALIG", disse José S. Suquet, Presidente do Conselho e Diretor Executivo da PALIG. "À medida que continuamos fortalecendo nossa sólida base financeira, sua profunda experiência em operações financeiras e governança será essencial para direcionar nosso crescimento estratégico nas Américas."

Além de sua função no Conselho, o Sr. Turner irá atuar nos Comitês de Finanças e Auditoria, contribuindo com seu amplo conhecimento de serviços financeiros para dar suporteàcontínua estabilidade fiscal e supervisão de governança da PALIG.

SOBRE A PAN?AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP

Fundada em 1911 e com sede em Nova Orleans, a Pan-American Life Insurance Group (PALIG) oferece seguros de vida, acidentes e saúde a mais de 7,1 milhões de clientes nos EUA, América Latina e Caribe. Operando em 22 países e com mais de 2.200 funcionários, a PALIG possui uma Classificação de Solidez Financeira A (Forte) da Fitch Ratings e A (Excelente) daAM Best. A PALIG oferece proteção financeira confiável e bem-estar vitalício. Saiba mais sobre como são pessoas em quem você pode confiar por toda a vida em palig.com.

