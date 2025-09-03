Dinamize inaugura filial em Minas Gerais para dobrar base de clientes

A Dinamize, empresa de tecnologia em soluções de automação de marketing e relacionamento digital, acaba de inaugurar uma filial em Minas Gerais. A nova unidade, localizada em Divinópolis, representa um passo estratégico da companhia para estar ainda mais próxima de um mercado que já reúne clientes como PUC Minas, Unimed, Sebrae MG, Frio Peças e Loja Elétrica. A expectativa é dobrar essa carteira em um ano, consolidando ainda mais a presença da marca no estado.

Segundo Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, a decisão de ampliar a operação em Minas reflete a maturidade digital da região. “Hoje temos clientes muito importantes em cidades como Uberlândia, Belo Horizonte e Divinópolis. O mercado mineiro se destaca pelo uso intensivo de ferramentas digitais, o que abre oportunidades relevantes de negócios e parcerias com agências, consultores e plataformas locais”, afirma. O novo escritório, localizado na Rua Minas Gerais, 19, no Centro de Divinópolis, contará com um time preparado para atender às demandas regionais, fortalecendo a proximidade e a conexão com as empresas.

A escolha por Minas Gerais tem relação direta com o dinamismo do mercado local. De acordo com pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 71% dos pequenos negócios mineiros já utilizam redes sociais, aplicativos ou internet para vender seus produtos ou serviços, um índice que revela o alto grau de digitalização do estado. Para a Dinamize, essa é uma oportunidade de consolidar seu principal ativo: as pessoas.

“O que muda é que, a partir de agora, temos um time que entende a cultura local e como o mercado se movimenta. Isso facilita a construção de conexões sólidas e a demonstração de como nossa tecnologia pode apoiar as empresas mineiras a alcançarem melhores resultados em marketing e relacionamento com clientes”, destaca Abbott. Além da inauguração do escritório, a empresa pretende investir em ações presenciais, como participação em eventos e parcerias com agências da região, além de apresentar ao público mineiro suas soluções mais recentes, incluindo recursos baseados em inteligência artificial (IA).

Fundada em 2000, a Dinamize se consolidou como uma das principais empresas brasileiras no segmento de tecnologia para marketing digital. Ao longo de sua trajetória, a companhia expandiu sua atuação a partir de soluções de e-mail marketing, incorporou ferramentas de monitoramento de redes sociais e construiu uma plataforma completa de automação, que hoje atende mais de 12 mil marcas em todo o mundo. Entre os clientes que utilizam suas soluções estão nomes como Hospital Albert Einstein, Unimed, Tigre, Beto Carrero, Tilibra, Museu da Língua Portuguesa, Brinquedos Estrela, Instituto Ayrton Senna e B3.

Mesmo em um cenário desafiador para a economia brasileira, a Dinamize manteve crescimento e alcançou faturamento de R$ 24 milhões em 2024. “O resultado é fruto de uma estratégia de foco em contas maiores, especialmente do e-commerce, setor que se fortaleceu com a pandemia. O ticket médio dos clientes praticamente dobrou, e o índice de satisfação chegou a 100%, reflexo do atendimento, além de investimentos em inovação e infraestrutura própria", conclui o CEO.