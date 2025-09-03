MSP Sports Capital confirma a venda de sua participação na McLaren Racing para o McLaren Group Limited

Conforme anunciado hoje, o McLaren Group Limited concluiu a compra da participação acionária da MSP Sports Capital na McLaren Racing, incluindo sua equipe de Fórmula 1.

A transação permitirá que a Bahrain Mumtalakat Holding Company e a CYVN Holding, operadora de mobilidade avançada e veículo de investimento com sede em Abu Dhabi, aumentem sua participação e assumam a propriedade total da icônica empresa britânica de automobilismo.

A Mumtalakat continuará como acionista majoritária, enquanto a CYVN Holdings terá uma participação sem poder de controle.

O investimento da MSP ocorreu em um momento fundamental para a empresa, fornecendo capital essencial que ajudou a estabilizar suas operações durante a pandemia de COVID-19, financiar melhorias na infraestrutura e manter e recrutar talentos de nível mundial. Nos últimos cinco anos, com o apoio de seus acionistas, a McLaren voltouàfrente da Fórmula 1, reconstruiu sua competitividade em várias categorias de corrida e fortaleceu sua posição comercial a longo prazo.

Jahm Najafi, sócio e presidente da MSP Sports Capital, afirmou: "a Fórmula 1 se transformou em uma plataforma global de mídia e entretenimento, graças em grande parteàvisão de proprietários experientes de equipes como o McLaren Group Limited, que demonstram repetidamente, ano após ano, a capacidade de impulsionar inovação, desempenho e resultados em um esporte que acreditamos não ter igual em termos de seu potencial econômico a longo prazo. É uma honra termos trabalhado com a Mumtalakat e a equipe McLaren, e esperamos continuar envolvidos neste esporte incrível como apoiadores ativos".

Jeff Moorad, sócio e CEO da MSP Sports Capital, disse: "como veteranos de longa data do setor esportivo e proprietários de ligas e franquias globais, Jahm e eu vimos de perto o que é necessário para reconstruir marcas icônicas e posicionar equipes para o sucesso sustentável. Quando investimos na McLaren Racing, nosso objetivo era trazer essa mesma experiência, capital e comprometimento para ajudar a restaurar uma das marcas mais lendárias do automobilismo. Temos orgulho de ter contribuído, junto com nossos parceiros, para fortalecer os alicerces da McLaren, sua liderança, infraestrutura e vantagem competitiva, e de ver a equipe novamente na briga pelos campeonatos. Com a propriedade agora consolidada em Bahrain e Abu Dhabi, a McLaren está preparada para um futuro ainda mais promissor, e vamos torcer por Zak Brown, Andrea Stella, Lando Norris, Oscar Piastri e toda a equipe. Também gostaríamos de agradecer aos nossos amigos da UBS O’Connor e da Ares Capital Management, que, junto a alguns family offices, nos acompanharam nesta incrível jornada".

Com esta transação, a MSP Sports Capital não terá mais participação acionária na McLaren Racing. Najafi, atual vice-presidente do conselho de administração da McLaren Racing, e Moorad deixarão seus cargos no conselho da McLaren Racing.

Os termos financeiros da transação são confidenciais e não serão divulgados.

Sobre a MSP Sports Capital Partners

Fundada em 2019 por Jahm Najafi e Jeff Moorad, a MSP Sports Capital Partners é uma empresa privada de investimentos com sede em Nova York, que realiza aportes em capital e crédito no ecossistema esportivo global. A empresa prioriza participações controladoras e influentes em equipes, ligas e negócios relacionados ao esporte. Seus investimentos atuais incluem participação majoritária nos X Games e na futura X Games League, além de ações em clubes de futebol europeus como Estoril Praia (Portugal), AD Alcorcón (Espanha), SK Beveren (Bélgica), FC Augsburg (Alemanha) e Brøndby IF (Dinamarca). A empresa também realizou um investimento no Everton F.C., da Premier League, em 2023, do qual saiu com sucesso no verão de 2024.

