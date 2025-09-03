Certificados digitais dão segurança a empresas de logística

No Brasil, a área de logística e transporte deve ter a maior demanda por mão de obra até 2027, superando setores como o da construção, de acordo com o Mapa do Trabalho Industrial. O levantamento, desenvolvido pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI), estima que a atividade responderá por mais de 8 milhões de empregos em todo o país.

Em meio à alta do segmento, empresas devem se manter atentas ao investimento em segurança de transações, conformidade legal e integração com parceiros e órgãos reguladores. Nesse ponto, os certificados digitais têm importância para diferentes etapas da operações, como afirma José Luiz Vendramini, sales account manager da Redtrust na América Latina.

Os certificados digitais são um documento eletrônico com dados sobre a pessoa física ou jurídica que o utiliza. Eles servem como uma identidade virtual que traz validade jurídica e segurança ao titular.

“Assim como em outros setores, as empresas de logística dependem de certificados digitais para etapas como emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, CT-E, MDF-e), acesso a portais de órgãos reguladores (como Receita Federal), despacho aduaneiro, contratos eletrônicos com parceiros e clientes e integração com sistemas de rastreamento”, exemplifica Vendramini. A empresa na qual ele atua é especializada em soluções de gerenciamento de certificados digitais.

O executivo diz que a gestão centralizada e eficiente dos certificados digitais contribui diretamente para a eficiência operacional em diferentes frentes. Quando feita de forma estruturada, ela pode garantir a continuidade dos serviços sem interrupções, já que certificados vencidos ou mal controlados podem bloquear a emissão de documentos fiscais e o acesso a sistemas governamentais, resultando em paralisações. A gestão preventiva evita esses gargalos e assegura a fluidez das operações, afirma Vendramini.

“Sem uma gestão eficiente dos certificados eletrônicos, a empresa também pode ficar exposta a risco de sanções legais e multas elevadas por descumprimento de exigências regulatórias, vulnerabilidades de segurança (certificados vencidos ou extraviados podem abrir brechas para fraudes), custos adicionais inesperados e danos à imagem e confiança junto a clientes e parceiros, caso haja falhas em integrações ou atrasos na operação”, avalia o executivo da Redtrust.

Vendramini salienta que a gestão de certificados digitais pode ser feita de diferentes formas, mas nem todas oferecem a eficiência e a segurança que o setor logístico exige. Apesar de comum nas empresas, o uso de planilhas e controles manuais para acompanhar prazos de validade e renovações é desaconselhado por estar vulnerável a erros humanos, falhas de atualização e falta de visibilidade centralizada.

Segundo o sales account manager, um gerenciador de certificados digitais é a solução mais eficaz, pois centraliza todos os certificados em uma única plataforma. Isso permite monitoramento contínuo e alertas automáticos de vencimento, automação na renovação e emissão de certificados, controle de acesso, auditorias e relatórios simplificados e redução de riscos operacionais.

“Assim, enquanto métodos manuais oferecem apenas um controle básico, o gerenciador de certificados digitais transforma esse processo em uma gestão estratégica, trazendo mais segurança, eficiência e economia para a operação”, acrescenta Vendramini.

Segundo o executivo, a gestão de certificados digitais deve ser incorporada diretamente à estratégia de compliance, já que busca garantir segurança, conformidade regulatória e rastreabilidade em processos críticos.

Dessa forma, a gestão de certificados deixa de ser um simples controle técnico e passa a ser um pilar estratégico da governança corporativa, contribuindo para a redução de riscos, maior conformidade regulatória e fortalecimento da confiança do mercado, avalia ele.

“A gestão eficiente de certificados digitais não é apenas uma exigência técnica, mas um diferencial estratégico no setor logístico, no qual agilidade, segurança e conformidade são essenciais”, finaliza Vendramini.

