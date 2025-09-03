Munrá Semijoias espera somar 20 mil revendedoras em 2025

O setor de joias no Brasil movimenta aproximadamente US$ 3,59 bilhões e deve atingir a marca de US$ 5,34 bilhões até o final deste ano, mantendo uma taxa média de crescimento anual em torno de 8%, de acordo com dados da Mordor Intelligence.



No mercado desde 2006, a Munrá Semijoias conta com mais de 15 mil revendedoras em todas as regiões do país e, no ano passado, registrou um faturamento superior a R$ 52 milhões, o que representou um crescimento de 38,18% em relação a 2023.



Fábio Munrá, CEO da Munrá Semijoias, explica que a empresa oferece suporte desde o primeiro contato com a revendedora, incluindo treinamentos on-line, materiais de divulgação, campanhas sazonais, consultoria em vendas, marketing digital e relacionamento direto com a equipe.



“Trabalhamos também com mais funcionalidades, como comissões de até 50%, despesas de envio e devolução dos mostruários sem custos, apoio na divulgação e logística e um portal do revendedor, onde é possível acompanhar estoque, reposições, comissões e novidades”, detalha Fábio Munrá.



O público-alvo para compor a equipe da Munrá é diverso, mas a adesão maior é de mulheres entre 25 e 50 anos, que buscam uma renda extra ou estão em uma transição para o próprio negócio. “O que acaba unindo todos os revendedores é o desejo de autonomia e flexibilidade em um segmento que cresce cerca de 8% ao ano”, acrescenta o CEO Fábio Munrá.



Segundo ele, o crescimento do mercado de revenda de semijoias está ligado à constante inovação, com planejamentos bem estruturados e execuções embasadas, já que a opção pode representar um papel importante na promoção da independência econômica das revendedoras.



“Hoje, a busca por alternativas de renda fortalece modelos de baixo risco, como a consignação, e o mercado de semijoias, que cresce acima da média da indústria da moda, se beneficia da alta demanda por produtos versáteis, acessíveis e com valor agregado”, afirma Fábio Munrá.



Trajetória da marca



Fábio Munrá relata que o negócio começou com um mostruário de R$ 2 mil, repassado à mãe para revenda. Com o retorno obtido, iniciou a expansão da operação.



“Naquela época, todo o processo era feito presencialmente: eu captava novas revendedoras de forma direta, batendo de porta em porta, entregava os mostruários e realizava os acertos mensalmente”, lembra.



Em 2011, a empresa superou a marca de 200 revendedoras e inaugurou o primeiro ponto físico. Desde 2023, com o lançamento do modelo de franquias e agora na fase de microfranquias, a marca está ampliando a rede para levar oportunidades de negócio com o mesmo formato. Para 2025, a meta é ultrapassar 20 mil revendedoras ativas e reforçar a presença nacional da Munrá.



Além disso, o CEO anuncia o lançamento de uma nova marca de semijoias infantis, a Manuzinha. “A criação dessa marca tem como objetivo ampliar o faturamento, sem a necessidade de aumentar nosso quadro de revendedoras, pois iremos agregar a elas essa nova marca”, explica Fábio Munrá.



Outra novidade é o desenvolvimento de um aplicativo exclusivo para revendedoras, que permitirá gerenciar pedidos, reposições, clientes e comissões. A plataforma também será composta por conteúdos de capacitação, histórico de vendas e integração com campanhas de marketing.



Democratização do empreendedorismo



Fábio Munrá destaca que a marca nasceu com os objetivos principais de democratizar o acesso ao empreendedorismo no Brasil e ser um facilitador da independência econômica.



“Com quase duas décadas de trajetória, continuamos crescendo de forma sustentável porque acreditamos na beleza acessível, na inovação e, acima de tudo, na confiança em cada revendedora que transforma um sonho em negócio”, conta.



O país, de fato, se destaca quando o assunto é empreendedorismo. Segundo dados da mais recente edição do Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2024), noticiados pela Agência SEBRAE, a taxa de empreendedorismo no Brasil atingiu o maior patamar dos últimos quatro anos, saltando de 31,6% para 33,4% em 2024.



“Nosso objetivo é manter a proximidade com nossa rede, investir em tendências, tecnologia e relacionamento, com foco em oferecer sofisticação acessível que apoie a independência financeira. Paralelamente, seguiremos modernizando processos internos e investindo em tecnologia para tornar a experiência de revenda mais prática e alinhada ao crescimento do e-commerce no setor de semijoias”, conclui o CEO da Munrá Semijoias.

Para mais informações, basta acessar:

https://munrarevendedoras.com.br/seja-revendedor.html