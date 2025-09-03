Especialista aponta cuidados necessário para troca de pneus

Além de gerar multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dirigir com pneus desgastados — popularmente chamados de “pneus carecas” — expõe o motorista e os passageiros a riscos de acidentes. Isso porque há perda de aderência, prolongamento da distância de frenagem e maior chance de aquaplanagem (quando o carro “flutua” na água).

A fim de evitar esse tipo de situação, os motoristas devem ficar atentos e fazer a troca periódica dos pneus conforme o desgaste. Segundo a resolução nº 913 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é proibido circular com veículos cuja profundidade da banda de rodagem — parte do pneu que entra em contato direto com o solo — seja menor que 1,6 milímetro (mm).

“Na hora de escolher um novo jogo de pneus, é essencial avaliar critérios técnicos como o índice de carga e velocidade compatíveis com o veículo, o tipo de banda de rodagem (mais voltada para aderência em pista seca, molhada ou uso misto), o selo do INMETRO (que garante que o pneu foi testado e aprovado no Brasil), além da eficiência em frenagem, nível de ruído e resistência ao rolamento, que impacta diretamente no consumo de combustível”, afirma Apolo Santos, diretor de marketing da SPORTRAK, marca especializada em pneus importados premium.

Do ponto de vista da segurança, é importante observar a qualidade da borracha, a estrutura interna do pneu e a reputação da marca, acrescenta Santos. Para garantir que o pneu escolhido tenha procedência confiável, o motorista deve procurar sempre revendedores autorizados e de confiança.

“Checar o DOT (código de fabricação) gravado na lateral do pneu, observar a presença de garantia formal e buscar marcas que invistam em testes laboratoriais e transparência de desempenho são outros pontos fundamentais”, destaca.

Diferenças entre pneus

O diretor de marketing orienta que, ao procurar um novo jogo de pneus, o cliente não leve apenas o preço em conta. “Optar por um pneu muito barato pode sair caro. Testes comparativos evidenciam que há enorme diferença de desempenho entre pneus de baixa qualidade e premium. Além disso, pneus econômicos tendem a desgastar mais rápido”, diz.

Também há impacto financeiro oculto. Apesar de serem mais baratos no momento da compra, os pneus inferiores têm maior resistência ao rolamento, elevando o consumo de combustíveis, o que, consequentemente, pode forçar o motorista a gastar mais.

Santos explica que pneus de fabricação nacional costumam ter boa adaptação ao mercado local, mas muitas vezes possuem custo elevado devido ao uso da marca, tecnologia e produção limitada. Os importados convencionais, por outro lado, podem focar no preço competitivo, com desempenho nos trechos urbanos.

“Já os importados premium representam uma nova categoria que busca combinar qualidade de construção superior, design moderno e performance de alto nível, com um custo mais acessível do que marcas tradicionais”, afirma.

Ele menciona que os pneus importados premium possuem desenhos de banda de rodagem mais eficientes escoam a água rapidamente, evitando aquaplanagem, e podem resultar em distâncias de frenagem menores mesmo em condições adversas. “Estruturas internas reforçadas, fazem o pneu mais resistente a buracos e impactos, algo essencial nas ruas e estradas brasileiras”, sinaliza Santos.

Segundo o profissional, investir em um bom pneu traz retornos como maior tranquilidade e segurança ao dirigir, menos paradas por pneus furados ou danificados e intervalos maiores até a próxima troca.

