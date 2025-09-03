Reúso potável indireto ajuda a enfrentar escassez de água

No Brasil, 81% dos brasileiros se dizem preocupados com a escassez de água potável. O percentual é maior do que a média mundial de 58%, aponta uma pesquisa realizada pela GlobeScan, em parceria com a Circle of Blue e o WWF. Entre as medidas que ajudam a otimizar o acesso a esse recurso natural, está o reúso potável indireto.

Como explica Franco Olevak, Gerente Técnico da B&F Dias, o reúso potável indireto é uma prática que consiste em tratar o esgoto sanitário até atingir um nível de qualidade extremamente elevado. Após o tratamento, a água é devolvida ao meio ambiente ? como rios, represas ou aquíferos ?, onde passa por processos naturais de diluição, infiltração e purificação.

“Posteriormente, essa água é novamente captada pelos sistemas de abastecimento, onde recebe novo tratamento, seja por métodos convencionais ou por tecnologias avançadas, como membranas de ultrafiltração, antes de ser distribuída como água potável à população”, detalha Olevak. A B&F Dias, empresa na qual ele atua, é especializada em soluções para o mercado de saneamento, com mais de 30 anos de atuação no Brasil.

Olevak ressalta que, em conclusão em dezembro de 2022, foi publicada a Decisão de Diretoria nº 134/2022/P/C/E/I da CETESB no estado de SP, aprovando os “Critérios e procedimentos para a prática segura de reúso indireto potável de água de reúso proveniente de estações de tratamento de esgotos sanitários”. Portanto, desde a data da sua publicação, o estado de São Paulo passou a ter o reúso indireto planejado da água para fins potáveis, a partir de esgoto sanitário tratado, regulamentado.

“A potabilidade da água é possível graças ao uso de uma combinação de processos avançados de tratamento”, explica. Além da filtração por membranas (ultrafiltração e osmose reversa), ele cita adsorção com carvão ativada, oxidação avançada (ozônio, radiação UV com peróxido de hidrogênio), desinfecção com cloro ou radiação UV como exemplos.

“Esses sistemas formam múltiplas barreiras contra contaminantes químicos e biológicos, garantindo segurança sanitária. Os principais riscos a serem controlados no processo envolvem vírus, bactérias patogênicas (como E. coli), protozoários (como Giardia e Cryptosporidium), metais pesados, pesticidas, resíduos farmacêuticos, desreguladores endócrinos e contaminantes emergentes”, esclarece.

Franco Olevak, também gerente de Unidades Móveis da B&F Dias, afirma que os benefícios trazidos pelo reúso potável indireto são amplos. Eles incluem o aumento da disponibilidade hídrica, menor pressão sobre rios e reservatórios, redução do lançamento de efluentes em corpos d’água, diminuindo a poluição hídrica, preservação de ecossistemas aquáticos, maior resiliência a eventos climáticos extremos (como secas prolongadas) e incentivo à economia circular no uso da água, otimizando os ciclos naturais.

No entanto, a prática ainda está em fase de amadurecimento técnico e regulatório no Brasil. “Um passo importante foi a publicação, em janeiro de 2023, do Manual de Diretrizes para Reúso Potável Indireto, elaborado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Esse documento estabelece critérios técnicos, parâmetros de controle e orientações para projetos-piloto, especialmente voltados à recarga de aquíferos”, declara Olevak.

O manual abre caminho para a regulamentação e a aplicação do reúso no país, particularmente em regiões metropolitanas com escassez de recursos hídricos, complementa. Além disso, a prática também está prevista no Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/20).

De acordo com Olevak, o reúso indireto de água potável já está consolidado em países como Singapura, Estados Unidos e Israel, sendo considerado seguro quando bem planejado, monitorado e comunicado à população.

“O avanço no Brasil depende da união entre governos, agências reguladoras, setor privado e sociedade civil, além da educação ambiental, para que o reúso da água seja visto não como tabu, mas como uma solução inteligente, sustentável e viável frente às mudanças climáticas e ao crescimento populacional”, finaliza.

