Saúde da mulher: Clínica Mayapur alia ciência e acolhimento

A Clínica Mayapur atua em saúde ginecológica integral, com foco na preservação da fertilidade e no tratamento de condições como endometriose, dor pélvica, miomas, papilomavírus humano (HPV), menopausa e climatério.

A abordagem reúne tecnologias como cirurgia robótica, procedimentos a laser e terapias complementares, associadas a um planejamento individualizado para prevenção, manejo de sintomas e manutenção da qualidade de vida das pacientes.

A Dra. Michelle Penna, médica ginecologista da Clínica Mayapur, explica que o olhar integrado e assertivo sobre a medicina da mulher tem como objetivo diferenciar a abordagem da clínica da ginecologia tradicional.

“A ginecologia convencional está muito atrelada a protocolos. Na Mayapur, os atendimentos equilibram ciência e acolhimento por meio de escuta ativa, com acompanhamento contínuo e integrado em todas as fases da vida da mulher, buscando prevenir problemas futuros”, comenta a ginecologista.

Dr. Marcos Chacon Jr, também médico ginecologista da clínica, ressalta que uma das características da abordagem adotada é o uso de tecnologia nos tratamentos ginecológicos.

“As principais inovações oferecidas atualmente são os tratamentos para HPV com laser, o uso de lasers e radiofrequências para melhora de ressecamento vaginal no climatério, os tratamentos para atrofia genital na menopausa, o tratamento de endometriose com cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica, todas minimamente invasivas”, detalha o médico.

Entre as práticas complementares no cuidado da saúde feminina incorporadas pela Clínica Mayapur estão fisioterapia, acupuntura, acompanhamento nutricional e orientações para mudança de estilo de vida, associadas a exames detalhados realizados no consultório, como a colposcopia.

“Nós entendemos que a saúde feminina melhora quando a ciência e a sensibilidade caminham juntas. Por isso, buscamos práticas complementares com embasamento científico e que sejam implementadas de forma criteriosa para ampliar os resultados clínicos e assim favorecer o equilíbrio integral da mulher, fortalecendo a saúde da paciente de forma física, psíquica e emocional”, declara a Dra. Michelle Penna.

Tratamentos para condições ginecológicas específicas

As lesões relacionadas ao HPV são tratadas de forma minimamente invasiva, utilizando avaliação microscópica e laser, e o procedimento é realizado em consultório, permitindo que a paciente mantenha sua rotina.

“Nós sabemos que a mulher, ao receber o diagnóstico de uma doença relacionada ao HPV, sofre muito com uma queda da autoestima e uma sensação de culpa. Por isso, os tratamentos oferecidos consideram que a paciente resolva as suas intercorrências, tanto físicas quanto psicológicas”, conta a ginecologista.

O atendimento da Clínica Mayapur para dor pélvica e endometriose é estruturado de forma integrada, combinando tratamento clínico com fisioterapia, acupuntura e técnicas modernas de cirurgia ginecológica. O Dr. Marcos Chacon Jr destaca que o objetivo é atuar de forma completa no manejo da dor e na remoção das lesões por meio de tecnologias, como a cirurgia robótica.

Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 8 milhões de mulheres no Brasil vivem com endometriose. A entidade ressalta ainda que a doença está entre as principais causas de infertilidade, atingindo de 30% a 50% das pacientes diagnosticadas.

“Olhamos para esses desejos, oferecendo tecnologias associadas a um planejamento integral do tratamento, seja na contracepção, no aconselhamento médico, ou na ação, para que a paciente trate alguma doença que possa estar atrapalhando a fertilidade, como miomas ou endometriose”, afirma o médico.

O ginecologista destaca que a preservação da fertilidade está relacionada ao desejo de planejar uma gravidez para o futuro. Segundo ele, a cirurgia robótica oferece maior precisão e menor invasividade, o que permite uma melhor preservação de tecidos.

Em relação ao climatério e a menopausa, a Dra. Michelle Penna informa que é oferecido para a paciente um acolhimento e, principalmente, a explicação de tratamentos modernos, como em relação à terapia de reposição hormonal e o laser para ressecamento vaginal.

“Tudo o que é oferecido para essa paciente busca unir a ciência e o cuidado, com respeito à singularidade das pacientes que estão nessas passagens da vida, com foco em garantir que elas retomem a sua autoestima, melhorando a saúde e o bem-estar”, reforça a especialista.

