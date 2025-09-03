Engorda da Praia de Ponta Negra amplia permanência de visita

Em janeiro de 2025, a Prefeitura de Natal concluiu a obra de engorda da Praia de Ponta Negra, com intervenção que se estende por aproximadamente 4,6 km entre a Via Costeira e o Morro do Careca, expandindo a faixa de areia para cerca de 50 metros durante a maré alta e até 100 metros na maré baixa, com utilização de aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de areia. A obra tinha o objetivo de conter a erosão costeira e preservar a orla, tida como um importante ícone turístico da cidade.

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Thiago Mesquita, estimou que a obra deve elevar a arrecadação de ICMS em até 30%, adicionando R$ 120 milhões à expectativa de receita atual, crescimento projetado a partir do investimento público de R$ 75 milhões.

Além disso, de acordo com dados da Fecomércio-RN, é projetado um aumento de até 20% no número de visitantes durante a alta estação, reflexo direto da nova configuração da praia.

Representantes do setor turístico projetam que a recuperação da faixa de areia promova um aumento no tempo de permanência dos visitantes e um impacto na experiência do turista. Amanda Correia, Supervisora Comercial do Esmeralda Praia Hotel, localizado em Ponta Negra, aponta: “O turista passa mais tempo na faixa de areia, de manhã à noite, desde a finalização da engorda”, reforçando a percepção local de maior uso da orla.

Conforme dados do TripAdvisor, o Esmeralda Praia Hotel alcança nota média de 4,6 em 5, com base em mais de 7.300 avaliações de viajantes. O estabelecimento figura entre os 10% mais bem avaliados da cidade e está classificado como 8º entre 108 hotéis em Natal, segundo ranking do site. Esses indicadores evidenciam sua boa avaliação junto aos visitantes.

Por fim, o presidente da ABIH?RN, Edmar Gadelha, apontou que, apesar dos benefícios iniciais, ainda são necessários ajustes urbanos para maximizar o impacto turístico da obra.

Com isso, a engorda da Praia de Ponta Negra representa uma "conquista duplamente significativa: ao mesmo tempo em que assegura a preservação costeira, propicia uma experiência mais ampla e contínua aos visitantes, com efeitos diretos na vitalidade econômica e social da região", reforça Amanda.