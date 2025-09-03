Assine
Manpower abre vagas para atendimento escolar em SP

A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup, está contratando assistentes e analistas de relacionamento com aluno. São 30 vagas temporárias para atuação presencial nas cidades de Campinas e São Paulo.

03/09/2025 12:03

Manpower abre vagas para atendimento escolar em SP
A empresa ManpowerGroup, atuante no ramo de Recrutamento e Seleção, está contratando 30 profissionais para atuarem como assistente ou analista de relacionamento com aluno nas cidades de Campinas e São Paulo. As vagas são temporárias e os candidatos podem se candidatar por meio de um formulário online. O trabalho é presencial, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 19:00 e nos sábados das 8:00 às 12:00. 

As principais atividades do cargo incluem atender alunos e responsáveis por meio dos canais de contato, conduzir os processos de matrícula, rematrícula e transferência, reforçar prazos e solicitar documentos necessários, garantir o atendimento de excelência. 
 
Para ser elegível, é necessário ter ensino médio completo ou estar cursando ensino superior, além de experiência em processos de atendimento, vendas ou relacionamento
 
Os colaboradores selecionados terão acesso a benefícios como vale-transporte, seguro de vida e vale-refeição. 

O prazo de inscrição é até o dia 9 de setembro e os candidatos podem manifestar interesse por meio do seguinte link: https://forms.office.com/r/vjjFeyZti1 
 
Para acessar outras oportunidades de emprego por todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/



Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/

