PAM Saint-Gobain mantém "Protagonismo" com Selo BV ESG 360

Com responsabilidade contínua com a sociedade e o meio ambiente, a PAM Saint-Gobain Brasil, fabricante de tubos, conexões, válvulas e acessórios de ferro fundido dúctil, foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo na categoria "Protagonista" do Selo BV ESG 360, concedido pelo Bureau Veritas, que realiza serviços de Teste, Inspeção e Certificação (TIC). A conquista é resultado de um rigoroso processo de certificação, que avaliou os níveis de maturidade sustentável da empresa por meio de auditorias, análise de dados e revisão de práticas fundamentais de governança corporativa, ampliando a conexão com o mercado.

A análise verificou o cumprimento das práticas ESG, que classificou seu nível de maturidade como "Protagonista", indicando que a companhia possui grande empenho em práticas ESG, com a promoção a ações positivas para a sociedade e o meio ambiente. “Temos orgulho em celebrarmos mais esse importante reconhecimento. O Bureau Veritas ressaltou nosso compromisso com questões essenciais, como a gestão das mudanças climáticas, o controle de efluentes, o aproveitamento de insumos reciclados e nossas políticas que fortalecem a diversidade. Esses pontos refletem nossa visão estratégica e a responsabilidade que assumimos diante dos desafios ambientais e sociais do nosso tempo”, explica Marcelo Machado, CEO da PAM Saint-Gobain Brasil para a América Latina.

Responsabilidade social: Brasil e mundo

A PAM Saint-Gobain Brasil conta com diversas certificações ambientais. Além de receber o Selo BV ESG 360, em 2024, a companhia foi uma das primeiras da cadeia de suprimentos do mercado de Saneamento a conquistar o certificado de Neutralidade de Carbono, com referência ao balanço das emissões e remoções de CO? equivalentes ao escopo 1 e escopo 2 dos seus processos industriais.

“Reconhecendo o potencial do nosso setor para gerar impactos positivos na comunidade e impulsionar mudanças significativas em prol do planeta, mantemos o compromisso de buscar continuamente soluções sustentáveis para o nosso negócio. Entre nossas metas, destacam-se a redução de 33% das emissões de CO? nos escopos 1 e 2 e de 16% no escopo 3 até 2030, além do objetivo de alcançar o NET ZERO até 2050”, conclui Machado.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios como conexões, válvulas e tampões da marca mundial PAM. A empresa oferece soluções para infraestrutura de água e esgoto, indústria, irrigação, mineração e construção civil na América Latina. Com mais de 1.000 funcionários, instala mais de 1.000 quilômetros de tubos anualmente no Brasil. A Saint-Gobain, empresa global com foco em construção leve e sustentável, presente em 70 países e no Brasil desde 1937, comemora 360 anos em 2025, guiada pelo propósito "Making the World a Better Home".



Para saber sobre as ações ESG promovidas pela PAM Saint-Gobain Brasil, basta ler na íntegra o Relatório de Sustentabilidade 2024.





Informações para imprensa:

PAM Saint-Gobain Brasil

Rodolfo Oddo – rodolfo.oddo@saint-gobain.com

Mariana Limeira – mariana.limeira@saint-gobain.com