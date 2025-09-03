Livro reúne 13 relatos de superação e fé e será lançado em São Paulo
Obra organizada por Jean Valério e Kaká Diniz será lançada em 3 de setembro no Vivva Eventos, reunindo experiências pessoais de diferentes autores sobre propósito e enfrentamento de desafios
Em um cenário de alta incidência de transtornos mentais, o tema propósito ganha destaque em uma nova publicação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada oito pessoas no mundo vive ou sofre com a condição. Ainda segundo o órgão, o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade com 18,6 milhões de brasileiros, o equivalente a 9,3% da população.
É nesse contexto que será lançado, no dia 3 de setembro de 2025, no Vivva Eventos (Av. Washington Luís, 1801 – Santo Amaro, São Paulo – SP), o livro “Propósito em Cada Passo”, organizado por Jean Valério e Kaká Diniz. A obra reúne 13 relatos pessoais que abordam experiências de perda, recomeço e superação, trazendo diferentes perspectivas sobre fé, disciplina, identidade e escolhas de vida.
Autores participantes
Entre os autores estão empreendedores, líderes de empresas e profissionais de diferentes setores. Alguns exemplos:
Bia Bazolli – empreendedora e fundadora do Vivva, relata sua experiência após um período de luto e esgotamento.
Fabrício Lemos – fundador da Gráfica Forma Certa, fala sobre disciplina e autorresponsabilidade em sua trajetória.
Christiane Klem – empresária e pastora, trata da importância da identidade espiritual diante da exaustão.
Luciano Fernandes da Silva Filho – consultor de growth marketing, aborda questões ligadas ao propósito na juventude.
Luiz Alves – especialista do setor da beleza, descreve sua experiência em meio a padrões e críticas.
Pabllo Royttimans – empresário, destaca como ações práticas podem romper ciclos de estagnação.
Eder Zuca – empreendedor no setor de tecnologia, relaciona fé e atitude à superação de limitações.
Jonathan Farias – CEO do Grupo Farias e Andrade, fala sobre confiança e aprendizado contínuo.
Jara Nobrega – mecânico e fundador da Jarauto Embreagens, conta sua trajetória diante de barreiras sociais.
Jean Valério – jornalista, investidor e CEO do Fórum Negócios, discute a importância do networking.
Félix Ramos – fundador do Grupo Rhiza, trata da integração entre corpo, alma e espírito.
Ricardo Lemos – palestrante, explica como diferenciar sonhos de missão de vida.
Kaká Diniz – empresário e sócio-diretor da Non Stop, compartilha reflexões sobre mudanças de rota e retomada de fé.
Público-alvo
O livro se destina a leitores interessados em reflexões sobre saúde mental, espiritualidade e enfrentamento de desafios pessoais e profissionais.
Sobre os organizadores
Jean Valério – jornalista, empreendedor, investidor-anjo e especialista em marketing e gestão. É CEO do Fórum Negócios, presidente do LIDE-RN e sócio-fundador do Grupo Acarta.
Kaká Diniz – empresário, investidor de startups e sócio-diretor da Non Stop, agência de influenciadores da América Latina. É piloto e criador de cavalos quarto de milha.
Evento:
Lançamento do livro “Propósito em Cada Passo”
Data: 3 de setembro de 2025
Endereço: Vivva Eventos – Av. Washington Luís, 1801 – Santo Amaro, São Paulo – SP