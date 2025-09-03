Assine
Livro reúne 13 relatos de superação e fé e será lançado em São Paulo

Obra organizada por Jean Valério e Kaká Diniz será lançada em 3 de setembro no Vivva Eventos, reunindo experiências pessoais de diferentes autores sobre propósito e enfrentamento de desafios

Em um cenário de alta incidência de transtornos mentais, o tema propósito ganha destaque em uma nova publicação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada oito pessoas no mundo vive ou sofre com a condição. Ainda segundo o órgão, o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade com 18,6 milhões de brasileiros, o equivalente a 9,3% da população.

É nesse contexto que será lançado, no dia 3 de setembro de 2025, no Vivva Eventos (Av. Washington Luís, 1801 – Santo Amaro, São Paulo – SP), o livro “Propósito em Cada Passo”, organizado por Jean Valério e Kaká Diniz. A obra reúne 13 relatos pessoais que abordam experiências de perda, recomeço e superação, trazendo diferentes perspectivas sobre fé, disciplina, identidade e escolhas de vida.

Autores participantes

Entre os autores estão empreendedores, líderes de empresas e profissionais de diferentes setores. Alguns exemplos:

  • Bia Bazolli – empreendedora e fundadora do Vivva, relata sua experiência após um período de luto e esgotamento.

  • Fabrício Lemos – fundador da Gráfica Forma Certa, fala sobre disciplina e autorresponsabilidade em sua trajetória.

  • Christiane Klem – empresária e pastora, trata da importância da identidade espiritual diante da exaustão.

  • Luciano Fernandes da Silva Filho – consultor de growth marketing, aborda questões ligadas ao propósito na juventude.

  • Luiz Alves – especialista do setor da beleza, descreve sua experiência em meio a padrões e críticas.

  • Pabllo Royttimans – empresário, destaca como ações práticas podem romper ciclos de estagnação.

  • Eder Zuca – empreendedor no setor de tecnologia, relaciona fé e atitude à superação de limitações.

  • Jonathan Farias – CEO do Grupo Farias e Andrade, fala sobre confiança e aprendizado contínuo.

  • Jara Nobrega – mecânico e fundador da Jarauto Embreagens, conta sua trajetória diante de barreiras sociais.

  • Jean Valério – jornalista, investidor e CEO do Fórum Negócios, discute a importância do networking.

  • Félix Ramos – fundador do Grupo Rhiza, trata da integração entre corpo, alma e espírito.

  • Ricardo Lemos – palestrante, explica como diferenciar sonhos de missão de vida.

  • Kaká Diniz – empresário e sócio-diretor da Non Stop, compartilha reflexões sobre mudanças de rota e retomada de fé.

Público-alvo

O livro se destina a leitores interessados em reflexões sobre saúde mental, espiritualidade e enfrentamento de desafios pessoais e profissionais.

Sobre os organizadores

  • Jean Valério – jornalista, empreendedor, investidor-anjo e especialista em marketing e gestão. É CEO do Fórum Negócios, presidente do LIDE-RN e sócio-fundador do Grupo Acarta.

  • Kaká Diniz – empresário, investidor de startups e sócio-diretor da Non Stop, agência de influenciadores da América Latina. É piloto e criador de cavalos quarto de milha.

Evento:

Lançamento do livro “Propósito em Cada Passo”

Data: 3 de setembro de 2025

Endereço: Vivva Eventos – Av. Washington Luís, 1801 – Santo Amaro, São Paulo – SP

