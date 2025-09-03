Syndigo adquire a 1WorldSync para Acelerar o Comércio Por Meio de Uma Rede Líder de Comércio Global e PXM com IA
A aquisição estratégica capacitará fabricantes, varejistas e distribuidores a oferecer melhores experiências de compra em todos os lugares
compartilheSiga no
A Syndigo, líder global em soluções de Gestão de Experiência de Produto (PXM), anunciou hoje a aquisição da 1WorldSync, criando uma empresa de mais de US$ 3,5 bilhões apoiada pela Summit Partners, TJC, L.P. e Battery Ventures. Juntas, as empresas impulsionam 90% dos 20 maiores varejistas dos EUA como a principal fornecedora de software AI-First por trás das páginas de produtos de e-commerce. Esse movimento estratégico acelera a missão da Syndigo de impulsionar experiências vencedoras de compra de produtos em todos os canais e capacitar marcas, varejistas e distribuidores a encantar os clientes e expandir seus negócios em um ambiente de comércio eletrônico em rápida transformação.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250903234305/pt/
“Esta aquisição nos posiciona para apoiar a experiência de compra do futuro, construindo as soluções de AI-First PXM mais avançadas do mercado”, disse Simon Angove, CEO da Syndigo. “Os consumidores estão comprando e se conectando com marcas de maneiras que estão em constante evolução, impulsionados pela velocidade e flexibilidade da IA, do comércio social e da personalização em escala. Marcas e varejistas precisam de uma solução robusta para atender e superar as expectativas dos consumidores hoje e no futuro. Com esta aquisição, estamos desenvolvendo software para a próxima geração do varejo, incluindo a aceleração do PXM com IA agêntica.”
Na nova era do varejo, experiências de compra consistentes e precisas em diferentes canais são apostas seguras, e a pesquisa por produtos é cada vez mais impulsionada pela IA. Além disso, multimídia, avaliações e revisões de produtos, e visualizações dos produtos em 360 graus melhoram drasticamente as taxas de conversão e reduzem as devoluções. Enquanto marcas e varejistas tentam acompanhar, ainda assim as experiências atuais com os produtos não estão atendendo às necessidades do consumidor. De acordo com o Relatório de Experiência do Produto de 2025 da Syndigo, 44% dos consumidores abandonaram uma compra devido a informações insuficientes sobre o produto, e 21% devolveram um produto porque ele não correspondia às expectativas de conteúdo. Com as vendas globais no varejo online projetadas para atingir US$ 6,8 trilhões até 2028, e a penetração online subindo para 23,7% de acordo com a Forrester, a capacidade de fornecer experiências de produto consistentes, precisas e envolventes em escala é fundamental para todas as marcas e varejistas.
Para impulsionar essas experiências de compras convincentes, a empresa combinada irá:
- Potencializar as redes de varejo líderes do setor de ambas as empresas: a rede da Syndigo agora abrange mais de 3.500 varejistas em todo o mundo, oferecendo às marcas o maior número de opções para lançar seus produtos no mercado rapidamente, criando experiências coesas em mais lugares onde as pessoas compram.
- Recomendar conteúdo ideal por meio da análise de conteúdo gerado pela marca e pelo usuário (UGC): com a adição dos recursos de UGC da 1WorldSync, o PowerReviews, a Syndigo desenvolverá uma IA agêntica que incorpora feedback real do comprador para aprimorar o conteúdo do produto automaticamente. Esse recurso exclusivo permitirá que as marcas gerem mais relevância, personalização e conversão, construindo a confiança e a fidelidade do cliente.
- Escalar presença global: a organização combinada atende a mais de 18.000 clientes em 60 países, com 12 escritórios globais e uma equipe de mais de 1.500 colaboradores – o mais profundo conhecimento do setor de PXM para gerar resultados bem-sucedidos. Essa escalabilidade oferece aos clientes a flexibilidade para lançar produtos mais rapidamente, localizar conteúdo de forma mais eficaz e atender aos requisitos regionais com precisão e exatidão.
- Construir para o ecossistema: com mais de 100 integradores de soluções e parceiros de tecnologia, a Syndigo está preparada para impulsionar melhores integrações, inovação de ecossistema e transformação escalável para marcas, varejistas e distribuidores.
“A Syndigo é um destino natural para os clientes, colaboradores e tecnologia da 1WorldSync”, disse Steve Sivitter, CEO da 1WorldSync. “A unificação de nossas redes de varejo e a adição dos recursos dos produtos da 1WorldSync às soluções da Syndigo permitem que nossa empresa combinada transforme verdadeiramente a gestão da experiência do produto para atender às necessidades de nossos clientes, enquanto criamos juntos o futuro das compras.”
A Syndigo e a 1WorldSync estão entregando mais do que apenas funcionalidades adicionais. A empresa está construindo o software de varejo do futuro, capacitando marcas de todos os tamanhos, desde as menores até as maiores, a aumentar as vendas em lojas físicas e online. Esta aquisição posiciona a empresa combinada para liderar o setor com escala incomparável, inovação e impacto no cliente.
Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico e a UBS Securities LLC como consultora financeira da Syndigo. Cooley LLP atuou como consultor jurídico e a Lincoln International como consultora financeira da 1WorldSync.
Para saber mais sobre a aquisição, visite www.syndigo.com/1worldsync.
Sobre a Syndigo
A Syndigo é líder em PXM, MDM e PIM, fornecendo gerenciamento de dados para experiências de produtos com IA nativo para marcas, varejistas e seus clientes. Com a mais ampla rede integrada de distribuição de conteúdo disponível, a Syndigo é a solução única para a jornada rumoàconfiança e ao sucesso em dados. Seja para estabelecer uma "fonte única de dados" dentro da organização ou distribuí-los para uma rede externa para um comércio mais eficiente, a Syndigo é a parceira ideal. A Syndigo atende mais de 12.000 empresas globais em setores-chave, como supermercados, food service, bens de consumo, construção, pet, saúde e beleza, automotivo, vestuário, energia e saúde. Saiba mais em www.syndigo.com.
Sobre a 1WorldSync
A 1WorldSync® é líder em Orquestração de Conteúdo de Produtos, permitindo que mais de 17.000 empresas em mais de 60 países simplifiquem a criação e a distribuição de conteúdo impactante, preciso, consistente e relevante onde quer que o comércio aconteça. Por meio de sua plataforma tecnológica e serviços especializados, a 1WorldSync — apoiada pela empresa global de investimentos Battery Ventures — soluciona os desafios de conteúdo de produtos com impacto na receita enfrentados por marcas e varejistas líderes nos setores de bens de consumo/varejo, material de construção, eletrônicos de consumo, saúde e serviços alimentícios. A 1WorldSync é uma das únicas provedoras de conteúdo de produtos e Data Pool GDSN a obter a Certificação ISO 27001. Para saber mais, visite www.1worldsync.com.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250903234305/pt/
Contato:
Media Contact
Walker Sands for Syndigo
Fonte: BUSINESS WIRE