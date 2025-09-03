Syndigo adquire a 1WorldSync para Acelerar o Comércio Por Meio de Uma Rede Líder de Comércio Global e PXM com IA

A Syndigo, líder global em soluções de Gestão de Experiência de Produto (PXM), anunciou hoje a aquisição da 1WorldSync, criando uma empresa de mais de US$ 3,5 bilhões apoiada pela Summit Partners, TJC, L.P. e Battery Ventures. Juntas, as empresas impulsionam 90% dos 20 maiores varejistas dos EUA como a principal fornecedora de software AI-First por trás das páginas de produtos de e-commerce. Esse movimento estratégico acelera a missão da Syndigo de impulsionar experiências vencedoras de compra de produtos em todos os canais e capacitar marcas, varejistas e distribuidores a encantar os clientes e expandir seus negócios em um ambiente de comércio eletrônico em rápida transformação.

“Esta aquisição nos posiciona para apoiar a experiência de compra do futuro, construindo as soluções de AI-First PXM mais avançadas do mercado”, disse Simon Angove, CEO da Syndigo. “Os consumidores estão comprando e se conectando com marcas de maneiras que estão em constante evolução, impulsionados pela velocidade e flexibilidade da IA, do comércio social e da personalização em escala. Marcas e varejistas precisam de uma solução robusta para atender e superar as expectativas dos consumidores hoje e no futuro. Com esta aquisição, estamos desenvolvendo software para a próxima geração do varejo, incluindo a aceleração do PXM com IA agêntica.”

Na nova era do varejo, experiências de compra consistentes e precisas em diferentes canais são apostas seguras, e a pesquisa por produtos é cada vez mais impulsionada pela IA. Além disso, multimídia, avaliações e revisões de produtos, e visualizações dos produtos em 360 graus melhoram drasticamente as taxas de conversão e reduzem as devoluções. Enquanto marcas e varejistas tentam acompanhar, ainda assim as experiências atuais com os produtos não estão atendendo às necessidades do consumidor. De acordo com o Relatório de Experiência do Produto de 2025 da Syndigo, 44% dos consumidores abandonaram uma compra devido a informações insuficientes sobre o produto, e 21% devolveram um produto porque ele não correspondia às expectativas de conteúdo. Com as vendas globais no varejo online projetadas para atingir US$ 6,8 trilhões até 2028, e a penetração online subindo para 23,7% de acordo com a Forrester, a capacidade de fornecer experiências de produto consistentes, precisas e envolventes em escala é fundamental para todas as marcas e varejistas.

Para impulsionar essas experiências de compras convincentes, a empresa combinada irá:

Potencializar as redes de varejo líderes do setor de ambas as empresas: a rede da Syndigo agora abrange mais de 3.500 varejistas em todo o mundo, oferecendo às marcas o maior número de opções para lançar seus produtos no mercado rapidamente, criando experiências coesas em mais lugares onde as pessoas compram.

a rede da Syndigo agora abrange mais de 3.500 varejistas em todo o mundo, oferecendo às marcas o maior número de opções para lançar seus produtos no mercado rapidamente, criando experiências coesas em mais lugares onde as pessoas compram. Recomendar conteúdo ideal por meio da análise de conteúdo gerado pela marca e pelo usuário (UGC): com a adição dos recursos de UGC da 1WorldSync, o PowerReviews, a Syndigo desenvolverá uma IA agêntica que incorpora feedback real do comprador para aprimorar o conteúdo do produto automaticamente. Esse recurso exclusivo permitirá que as marcas gerem mais relevância, personalização e conversão, construindo a confiança e a fidelidade do cliente.

com a adição dos recursos de UGC da 1WorldSync, o PowerReviews, a Syndigo desenvolverá uma IA agêntica que incorpora feedback real do comprador para aprimorar o conteúdo do produto automaticamente. Esse recurso exclusivo permitirá que as marcas gerem mais relevância, personalização e conversão, construindo a confiança e a fidelidade do cliente. Escalar presença global: a organização combinada atende a mais de 18.000 clientes em 60 países, com 12 escritórios globais e uma equipe de mais de 1.500 colaboradores – o mais profundo conhecimento do setor de PXM para gerar resultados bem-sucedidos. Essa escalabilidade oferece aos clientes a flexibilidade para lançar produtos mais rapidamente, localizar conteúdo de forma mais eficaz e atender aos requisitos regionais com precisão e exatidão.

a organização combinada atende a mais de 18.000 clientes em 60 países, com 12 escritórios globais e uma equipe de mais de 1.500 colaboradores – o mais profundo conhecimento do setor de PXM para gerar resultados bem-sucedidos. Essa escalabilidade oferece aos clientes a flexibilidade para lançar produtos mais rapidamente, localizar conteúdo de forma mais eficaz e atender aos requisitos regionais com precisão e exatidão. Construir para o ecossistema: com mais de 100 integradores de soluções e parceiros de tecnologia, a Syndigo está preparada para impulsionar melhores integrações, inovação de ecossistema e transformação escalável para marcas, varejistas e distribuidores.

“A Syndigo é um destino natural para os clientes, colaboradores e tecnologia da 1WorldSync”, disse Steve Sivitter, CEO da 1WorldSync. “A unificação de nossas redes de varejo e a adição dos recursos dos produtos da 1WorldSync às soluções da Syndigo permitem que nossa empresa combinada transforme verdadeiramente a gestão da experiência do produto para atender às necessidades de nossos clientes, enquanto criamos juntos o futuro das compras.”

A Syndigo e a 1WorldSync estão entregando mais do que apenas funcionalidades adicionais. A empresa está construindo o software de varejo do futuro, capacitando marcas de todos os tamanhos, desde as menores até as maiores, a aumentar as vendas em lojas físicas e online. Esta aquisição posiciona a empresa combinada para liderar o setor com escala incomparável, inovação e impacto no cliente.

Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico e a UBS Securities LLC como consultora financeira da Syndigo. Cooley LLP atuou como consultor jurídico e a Lincoln International como consultora financeira da 1WorldSync.

Sobre a Syndigo

A Syndigo é líder em PXM, MDM e PIM, fornecendo gerenciamento de dados para experiências de produtos com IA nativo para marcas, varejistas e seus clientes. Com a mais ampla rede integrada de distribuição de conteúdo disponível, a Syndigo é a solução única para a jornada rumoàconfiança e ao sucesso em dados. Seja para estabelecer uma "fonte única de dados" dentro da organização ou distribuí-los para uma rede externa para um comércio mais eficiente, a Syndigo é a parceira ideal. A Syndigo atende mais de 12.000 empresas globais em setores-chave, como supermercados, food service, bens de consumo, construção, pet, saúde e beleza, automotivo, vestuário, energia e saúde. Saiba mais em www.syndigo.com.

Sobre a 1WorldSync

A 1WorldSync® é líder em Orquestração de Conteúdo de Produtos, permitindo que mais de 17.000 empresas em mais de 60 países simplifiquem a criação e a distribuição de conteúdo impactante, preciso, consistente e relevante onde quer que o comércio aconteça. Por meio de sua plataforma tecnológica e serviços especializados, a 1WorldSync — apoiada pela empresa global de investimentos Battery Ventures — soluciona os desafios de conteúdo de produtos com impacto na receita enfrentados por marcas e varejistas líderes nos setores de bens de consumo/varejo, material de construção, eletrônicos de consumo, saúde e serviços alimentícios. A 1WorldSync é uma das únicas provedoras de conteúdo de produtos e Data Pool GDSN a obter a Certificação ISO 27001. Para saber mais, visite www.1worldsync.com.

