Engageware Nomeia Dan O’Malley, Veterano da Indústria de Tecnologia, Como CEO para Impulsionar a Expansão de Sua Plataforma de Engajamento com Clientes Impulsionada por IA

A Engageware, líder em soluções de engajamento com clientes baseadas em Inteligência Artificial para enterprises, anunciou hoje a nomeação de Dan O’Malley como Chief Executive Officer (CEO), com efeito imediato. Formada por três soluções integradas de nível enterprise — Agentes de IA, Agendamento de Compromissos e Gestão do Conhecimento — a plataforma da Engageware, escolhida por mais de 600 clientes, auxilia empresas a estabelecer experiências mais inteligentes e fluidas com seus clientes. Executivo experiente com ampla trajetória em software corporativo e tecnologia de IA, O'Malley possui mais de 20 anos de experiência impulsionando transformação digital, inovação prática e crescimento nos setores de serviços financeiros e tecnologia. Rick Lowrey continuará a servir no Conselho de Administração como Presidente Executivo enquanto a Engageware acelera sua próxima fase de expansão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250903378469/pt/

Dan O'Malley é nomeado CEO da Engageware, líder em soluções de engajamento com clientes baseadas em Inteligência Artificial para o mercado corporativo. Executivo reconhecido por sua trajetória em software empresarial e tecnologia de IA, O’Malley traz mais de 20 anos de experiência impulsionando transformação digital, inovação prática e crescimento nos setores de serviços financeiros e tecnologia.

O'Malley atuava mais recentemente como cofundador e CEO da Numerated, uma plataforma SaaS baseada em IA usada por bancos e cooperativas de crédito para originar e gerenciar mais de US$ 70 bilhões em empréstimos comerciais. Sua tecnologia sustentou a maior implantação global de crédito comercial com IA em uma instituição financeira de importância sistêmica global (G-SIFI). Apenas sete anos após seu lançamento, a Numerated já atendia instituições financeiras que representavam quase US$ 4 trilhões em ativos. Em 2024, foi adquirida pela Moody’s (NYSE: MCO), passando a integrar o Moody’s Lending Suite. Antes disso, O’Malley atuou como Chief Digital Officer do Eastern Bank (NASDAQ: EBC), no qual liderou a estratégia de produtos digitais, o contact center para clientes e o Eastern Labs, braço de inovação do banco.

Como CEO da Engageware, O’Malley dará continuidadeàevolução da plataforma da empresa, confiada pelos 30 maiores bancos dos EUA e diversas instituições financeiras de destaque. Ele será responsável por ampliar a inovação em IA, aprimorar suporte e serviços, além de expandir oportunidades de criação de valor para clientes e mercados estratégicos. Sua chegada coincide com um momento de crescimento, em que grandes empresas buscam parceiros de tecnologia confiáveis, como a Engageware, para transformar a forma como interagem com seus clientes por meio de IA responsável. Sob sua liderança, a plataforma da Engageware — que já se aproxima de um bilhão de interações com IA — será ainda mais alinhada às necessidades corporativas em constante evolução, fortalecendo a posição da companhia como parceira confiável na entrega de resultados mensuráveis.

“Estou entusiasmado em me juntaràEngageware em um momento tão decisivo para a indústria”, disse Dan O’Malley, CEO da Engageware. “As empresas estão utilizando dados reais de interação e resultado para repensar como aproveitar a IA na criação de experiências mais personalizadas, flexíveis e de impacto. A plataforma da Engageware simplifica as interações entre nossos clientes e seus consumidores, atendendo de forma única às demandas de organizações grandes, sofisticadas e reguladas. Estou ansioso para apoiar nossa base global de clientes com soluções e parcerias de confiança e para fortalecer ainda mais a cultura colaborativa e orientada ao crescimento da empresa, trazendo maior impacto e inovação para o mercado.”

“É um prazer dar as boas-vindas a Dan como CEO da Engageware”, afirmou Michelle Noon, Fundadora e Managing Partner da Clearhaven Partners. “Dan traz um histórico de liderança em empresas de software bem-sucedidas, profundo conhecimento no mercado de serviços financeiros e um histórico comprovado de aceleração de crescimento com foco no cliente. Estou animada para trabalhar ao lado dele na expansão da plataforma de engajamento com clientes baseada em IA da Engageware, garantindo ainda mais valor para nossos clientes.”

“Estou muito contente em apoiar Dan em sua função como CEO da Engageware e em continuar atuando como Presidente Executivo do Conselho”, comentou Rick Lowrey, Presidente Executivo do Conselho da Engageware. “Dan é um líder experiente, com visão estratégica e operacional, além de um histórico sólido de crescimento. O Conselho e eu temos plena confiança no que ele trará para esta nova fase de liderança da Engageware.”

No início de sua carreira, O’Malley cofundou a PerkStreet Financial, um dos primeiros neobancos dos EUA, e ocupou cargos de liderança na Capital One (NYSE: COF) e na Oliver Wyman, onde assessorou executivos seniores em estratégias orientadas por dados. O’Malley é formado em Pesquisa Operacional e Engenharia Financeira pela Princeton University.

Sobre a Engageware

A Engageware é líder em soluções de engajamento com clientes movidas por IA, ajudando organizações a resolver necessidades dos clientes desde a primeira interação, e a construir relacionamentos duradouros em momentos críticos. Com três ofertas integradas de nível corporativo — agendamento de compromissos, gestão do conhecimento e agentes de IA — a plataforma combina IA conversacional e generativa para automatizar atendimentos ao cliente, entregar conhecimento instantâneo, simplificar agendamentos e conectar clientes ao recurso humano adequado quando necessário.

Em 2023, a Engageware adquiriu a Aivo, pioneira em IA conversacional, fortalecendo suas capacidades digitais e ampliando sua presença global. Escolhida por mais de 600 clientes em setores como bancos, serviços financeiros, telecomunicações, varejo, saúde e educação, a Engageware orquestra jornadas inteligentes que reduzem fricções, aumentam a eficiência operacional e elevam a satisfação do cliente.

Com sede em Tewksbury, MA, e operações em toda a América Latina, a Engageware atende clientes globalmente e é parte do portfólio da Clearhaven Partners, firma de private equity de Boston focada exclusivamente em investimentos em software e tecnologia. Saiba mais em https://engageware.com.

Sobre a Clearhaven Partners LP

A Clearhaven Partnersé uma firma de private equity com sede em Boston, focada exclusivamente em investimentos em software e tecnologia. Fundada em 2019 por um time de investidores-operadores, tem como missão apoiar empresas de software diferenciadas e em crescimento. Com mais de 50 anos de experiência acumulada em investimentos e operações em software, a Clearhaven adota uma abordagem de parceria para criação de valor e crescimento sustentável. Atualmente, a Clearhaven administra mais de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão (AUM) (em 30 de junho de 2025). Saiba mais em www.clearhavenpartners.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250903378469/pt/

Contatos para Imprensa

John Snedigar

Faultline Communications

john@faultlinecomms.com

408-705-7518