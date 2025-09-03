Chartis nomeia a FICO como líder na categoria de soluções de fraude corporativa pelo quinto relatório consecutivo

A FICO, líder global em softwares analíticos, foi nomeada líder de categoria em soluções de fraude corporativa pela quinta vez consecutiva no relatório Enterprise and Payment Fraud Solutions 2025, Quadrant Update da Chartis. A FICO foi listada como líder em três categorias: soluções de fraude corporativa, soluções de fraude em pagamentos e plataformas de fraude.

A Chartis classificou a FICO como a melhor da categoria em analíticos, fluxo de trabalho e gerenciamento de casos, funcionalidade de IA e IA Generativa, técnicas avançadas de detecção de fraude e outras capacidades. O relatório observa que, “Aproveitando suas capacidades analíticas líderes do setor e décadas de experiência em fraude, a robusta plataforma da FICO, baseada em inteligência artificial (IA), se destaca na detecção e mitigação de esquemas de fraude complexos em múltiplos canais de pagamento, incluindo cartão, pagamentos em tempo real, sistema de compensação automatizada (ACH) e canais digitais emergentes. As avançadas capacidades analíticas da FICO, ancoradas em ferramentas de aprendizado de máquina (ML) patenteadas, em perfis comportamentais adaptativos e na detecção de anomalias em tempo real, permitem uma identificação de fraude sem precedentes, mantendo baixas taxas de falsos positivos.”

“A FICO está abrindo novos caminhos com a integração de IA generativa e IA agêntica em sua plataforma de fraude”, disse Sid Dash, Pesquisador-Chefe da Chartis. “Ao fornecer agentes inteligentes que podem detectar, explicar e agir de forma autônoma sobre cenários de fraude emergentes, a FICO está transformando a plataforma tradicional de fraude em um ambiente de tomada de decisão.”

“O relatório da Chartis observa o crescimento das plataformas de fraude, que são cada vez mais importantesàmedida que a indústria se afasta das aplicações isoladas que permitiam aos criminosos explorar brechas nas instituições financeiras”, disse TJ Horan, vice-presidente de gerenciamento de produtos da FICO. “Nós, da FICO, vemos as plataformas de fraude como o futuro da gestão de fraudes e investimos fortemente em trazer nossas soluções premiadas e líderes do setor para uma única plataforma. Temos orgulho do reconhecimento da Chartis de que não apenas somos uma referência no setor hoje, mas também temos a visão e o roteiro para as soluções de fraude do amanhã.”

As soluções de fraude da FICO protegem globalmente mais de 10.000 instituições financeiras e organizações de telecomunicações contra perdas financeiras, bem como contra danos causados por comportamentos criminosos. Elas incluem detecção baseada em IA, gerenciamento de casos, identificação de golpes e comunicação com clientes para impedir fraudes em uma ampla variedade de tipos de produtos e vetores de ataque.

A FICO venceu o prêmio deMelhor Solução Antifraude no Credit & Collections Technology Awards 2024 pela solução da Plataforma FICO - Omni-Channel Engagement Capability - Scam Signal, desenvolvida em parceria com a Jersey Telecom e a GSMA. O Barclays e a FICO venceram o Credit Award 2025 de Excelência em Prevenção de Fraudes com base na implementação da solução pelo banco.

Sobre a Chartis Research

A Chartis Research é uma empresa de pesquisa e consultoria que fornece aconselhamento tecnológico e de negócios para a indústria global de gestão de riscos. A Chartis avalia fornecedores de tecnologia de risco utilizando uma metodologia consistente e objetiva, independentemente de relacionamentos comerciais. O Chartis RiskTech Quadrant® tem sido usado para explicar a estrutura do mercado. Ele emprega uma metodologia abrangente de pesquisa independente aprofundada e um sistema de pontuação claro para explicar quais soluções tecnológicas atendem às necessidades de uma organização. O RiskTech Quadrant® não descreve simplesmente uma solução tecnológica como a melhor; em vez disso, utiliza uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam mais adequadas para os compradores, dependendo de suas estratégias de implementação. Acesse https://www.chartis-research.com/

Sobre a FICO

A FICO (NYSE: FICO) capacita decisões que ajudam pessoas e empresas ao redor do mundo a prosperarem. Fundada em 1956, a empresa é pioneira no uso de análises preditivas e ciência de dados para melhorar decisões operacionais. A FICO detém mais de 200 patentes nos Estados Unidos e em outros países para tecnologias que aumentam a lucratividade, satisfação do cliente e crescimento de negócios nos setores de serviços financeiros, seguros, telecomunicações, saúde, varejo e muitos outros. Com as soluções da FICO, empresas em mais de 80 países fazem desde a proteção de quatro bilhões de cartões de pagamento contra fraudes, até a melhoria da inclusão financeira e o aumento da resiliência da cadeia de suprimentos. O FICO® Score, utilizado por 90% dos maiores credores dos EUA, é a medida padrão de risco de crédito ao consumidor nos Estados Unidos e foi disponibilizado em mais de 40 outros países, melhorando a gestão de riscos, o acesso ao crédito e a transparência.

FICO é uma marca registrada da Fair Isaac Corporation nos EUA e em outros países.

