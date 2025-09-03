Hilton e Small Luxury Hotels of the WorldTM celebram um ano de parceria exclusiva, agora com mais de 450 hotéis

Mais de 450 novos hotéis para sonhar e reservar. 12 novos países para viajar com a Hilton. Um novo mundo de viagens de luxo. Em apenas um ano, a parceria exclusiva da Hilton (NYSE: HLT) com a Small Luxury Hotels of the World (SLH) cresceu exponencialmente, adicionando em média mais de uma propriedade SLH por semana, expandindo de forma significativa as opções de luxo da Hilton e criando novas maneiras para os membros do Hilton Honors sonharem e resgatarem seus Pontos ao redor do mundo.

A adição da SLH ao portfólio de luxo da Hilton, que já conta com suas marcas icônicas Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Signia by Hilton e NoMad, aumentou a presença global da Hilton no último ano, incluindo destinos ainda mais exclusivos. Com hospedagens agora disponíveis em lugares fascinantes como Andorra, Camboja, São Vicente e Granadinas, São Tomé e Príncipe e Eslovênia, os viajantes da Hilton podem reservar estadias em 12 novos países e em centenas de destinos de luxo únicos a mais do que no mesmo período do ano passado.

“O portfólio de luxo da Hilton é uma categoria prioritária de crescimento para nós, atendendo às necessidades de hóspedes mundo inteiro que buscam estadias incríveis em alguns dos destinos mais exclusivos do planeta”, disse John Rogers, vice-presidente sênior de gestão de marcas para Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico da Hilton. “Nossa parceria com a Small Luxury Hotels of the World é fundamental para esse crescimento, ajudando os proprietários de hotéis a se beneficiarem do forte motor comercial da Hilton, conectando-os a mais de 226 milhões de membros do Hilton Honors”.

Os hotéis SLH participantes da parceria exclusiva com a Hilton registraram aumentos significativos de desempenho desde o início da colaboração. O tráfego para as propriedades SLH por meio dos canais digitais de reserva da Hilton cresceu de forma notável, com um aumento de 78% em julho em relação ao ano anterior. Para os proprietários de hotéis, o acessoàrede global de distribuição da Hilton,àescala de marketing e ao premiado programa de fidelidade Hilton Honors significa que as propriedades SLH se beneficiam de maior visibilidade e reservas pelos canais diretos da Hilton, mantendo, ao mesmo tempo, sua identidade única e espírito independente.

“Nossa parceria exclusiva com a Hilton continua trazendo resultados excepcionais. Esta tem sido nossa colaboração mais forte, que gera um volume significativo de reservas para os hotéis membros participantes e atrai ainda mais propriedades para o nosso portfólio”, disse Richard Hyde, diretor de operações da Small Luxury Hotels of the World.

Para os membros do Hilton Honors a parceria abriu novas oportunidades de viagens aspiracionais em hotéis boutique em mais de 90 países, com mais de 10 bilhões de Pontos Hilton Honors resgatados. Os membros podem acumular e resgatar Pontos e desfrutar de benefícios de status elite nas propriedades SLH, inclusive em destinos onde a Hilton anteriormente tinha presença limitada ou inexistente.

De cabanas rústicas e casas na árvore em florestas a refúgios na floresta tropical e vilas costeiras, a SLH oferece experiências personalizadas que refletem a cultura e o caráter locais, garantindo que nenhuma estadia seja igualàoutra. Adições recentesàparceria incluem:

Angkor Village Hotel, um hotel SLH(Camboja) : O Angkor Village Hotel oferece uma combinação única da tradicional arquitetura Khmer com todo o conforto moderno. Desfrute de um jantaràluz de tochas junto a espelhos-d’água de lótus nos jardins tranquilos, aprenda a culinária cambojana com um chef renomado ou relaxe no spa. O quarto com vista para o jardim, no andar térreo, conta com artesanato local, enquanto o quarto com vista para a água, no andar superior, tem vistas para o lago central de lótus.

Sundy Praia, um hotel SLH(São Tomé e Príncipe) : Situado em meio a uma floresta tropical exuberante, o Sundy Praia oferece uma experiência intimista de ecolodge. Cada vila, decorada com materiais naturais, dispõe de áreas de convivência internas e externas, comodidades modernas, luxuosas camas dossel e banheiras esculpidas em pedra. Aproveite o dia com café local fresco e culinária criativa ou relaxe em uma piscina privativa.

Vila Planinka, um hotel SLH(Eslovênia) : Descubra o charme sereno da Vila Planinka por meio da harmoniosa combinação de madeira natural e pedra, refletindo a rica herança de Jezersko. Cada quarto oferece vistas inspiradoras e um kit de amenidades de higiene pessoal com produtos naturais. Finalize o dia com pratos sazonais requintados do restaurante local e vinhos sustentáveis da região.

The Liming Bequia, um hotel SLH(São Vicente e Granadinas) : Viva a arte do lazer no The Liming Bequia, situado na serena ilha de Bequia. Este resort intimista conta com onze vilas exclusivas, cada uma com vista para o mar e piscina de borda infinita. Deguste os sabores da ilha no Restaurante Liming ou opte por um jantar privativo sob o céu estrelado.

The Blackpine Hotel, um hotel SLH(Andorra) : O The Blackpine Hotel é um exemplo de elegância sustentável no coração de Andorra, oferecendo uma combinação única entre a vida urbana e o fácil acesso às atividades de montanha. Com design ecológico e interiores em madeira dourada, desfrute do conforto de camas king size e banheiras independentes.

Château de Maubreuil, um hotel SLH(França) : Localizado nos arredores de Nantes, o Château de Maubreuil combina sofisticação internacional com conforto refinado. Suítes temáticas apresentam obras de arte de diversas partes do mundo, e o spa oferece tratamentos personalizados e relaxantes. Os hóspedes podem aproveitar duas piscinas e uma gastronomia sazonal na brasserie, no bar de coquetéis ou no Salon Nomadeàbeira da piscina.

Rumo ao futuro, o ritmo contínuo e a forte demanda dos membros do Hilton Honors, dos viajantes e dos proprietários de hotéis estão impulsionando a expansão dessa parceria exclusiva. Novas propriedades estão sendo adicionadas em mercados estratégicos de crescimento nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico, com foco em estadias únicas e experiências inesquecíveis.

