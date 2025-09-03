Dalton Maag desafia o status quo das fontes OEM com o MetricsMatch

A Dalton Maag, estúdio independente de design tipográfico reconhecido por suas fontes de biblioteca de alto desempenho e criações personalizadas para marcas globais, lançou hoje o MetricsMatch – uma solução tipográfica voltada para fabricantes de equipamentos originais (OEMs). A nova linha oferece uma alternativa econômica e de alta qualidade aos conjuntos de fontes padrão da indústria, comumente incorporados em eletrônicos de consumo, impressoras e outros dispositivos.

Durante anos, os OEMs expressaram frustração com os modelos de licenciamento atuais, citando custos elevados, flexibilidade limitada e dependência de fornecedores. O MetricsMatch aborda diretamente esses desafios com preços abertos, licenciamento justo e opções de personalização, introduzindo concorrência no mercado.

No centro do MetricsMatch está a compatibilidade de métricas, que permite a substituição perfeita de fontes, reduzindo o esforço de integração e acelerando o tempo de comercialização para players estabelecidos e novos participantes.

“Compreendemos as frustrações dos fabricantes que se sentem presos pelo atual cenário de licenciamento”, disse David Marshall, diretor-geral da Dalton Maag. “Preços opacos, produtos legados e termos restritivos têm impedido o progresso das OEMs. Queremos que o MetricsMatch seja um caminho melhor para esses conjuntos de fontes padrão da indústria.”

“Nosso estúdio sempre foi pautado pela qualidade e independência – e o MetricsMatch não é exceção”, acrescentou Lukas Paltram, diretor-executivo de criação da Dalton Maag. “Aplicamos o mesmo rigor e atenção aos detalhes que dedicamos a cada projeto de cliente, garantindo que os OEMs não precisem mais escolher entre desempenho técnico e integridade de design.”

O MetricsMatch é lançado hoje com cinco conjuntos de fontes: computação para o consumidor, renderização de PDF e legendas e subtítulos fechados para os padrões DVB, MPEG-4 e ATSC. Conjuntos de fontes residentes para impressão, incluindo 171 fontes compatíveis com emulação PCL e PostScript, estão em desenvolvimento e têm lançamento previsto para 2026.

Os principais benefícios do MetricsMatch incluem:

Preços abertos: custos transparentes e previsíveis, sem taxas ocultas.

custos transparentes e previsíveis, sem taxas ocultas. Licenciamento justo: termos flexíveis que apoiam a inovação e a evolução do produto, sem renegociação.

termos flexíveis que apoiam a inovação e a evolução do produto, sem renegociação. Substituições rápidas: projetos da Dalton Maag adaptados às métricas padrão do setor, preservando os finais de linha e o layout.

projetos da Dalton Maag adaptados às métricas padrão do setor, preservando os finais de linha e o layout. Conformidade com os padrões: conformidade com os padrões do setor e ISO.

conformidade com os padrões do setor e ISO. Qualidade Excepcional: design de fonte de classe mundial otimizado para dispositivos embarcados.

design de fonte de classe mundial otimizado para dispositivos embarcados. Opções de personalização: incluindo direitos de nomeação para apoiar a marca do produto.

Ao combinar um design meticuloso com uma cadeia de ferramentas comprovada, o MetricsMatch oferece conjuntos de fontes de alto desempenho, capacitando os fabricantes com a qualidade, a flexibilidade e a justiça necessárias para se libertarem da dependência de fornecedores, criando uma experiência de usuário perfeita.

Para saber mais sobre o MetricsMatch e as tecnologias com as quais ele é compatível, visite daltonmaag.com/metricsmatch

Sobre a Dalton Maag

A Dalton Maag é um estúdio independente de design tipográfico com reputação global na criação e engenharia de fontes de alto desempenho. Com uma equipe multicultural e internacional, o estúdio, sediado em Londres, projeta fontes personalizadas e para o varejo, para identidades corporativas, branding e interfaces de usuário. Sua lista de clientes inclui muitas das marcas mais reconhecidas do mundo.

Marcas registradas

PostScript é marca registrada da Adobe Inc. ATSC é marca registrada do Advanced Television Systems Committee Inc. DVB é marca registrada do DVB Project. PCL é marca registrada da HP Inc. Todas as demais marcas registradas são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250902043448/pt/

Assessoria de Mídia

Richard Bailey

+44 3334443602

press@daltonmaag.com