Relatórios NIQ: mercado global de tecnologia e bens duráveis mostra resiliência em meio a incertezas no primeiro semestre de 2025

A NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje as mais recentes tendências de vendas e dados do mercado global de Tecnologia de Consumo e Bens Duráveis (T&D) na IFA Berlin 2025 . Entre janeiro e junho de 2025, o mercado gerou US$ 403 bilhões em receita, representando um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A NIQ prevê que essa tendência de crescimento se mantenha, projetando um desempenho estável, com a receita estimada para crescer mais 2% ao longo de 2025. Embora o mercado de tecnologia de consumo e bens duráveis tenha mostrado resiliência em 2025 até o momento, a inflação, tarifas e dinâmicas comerciais continuam a testar essa resiliência. Os consumidores estão comprando de forma mais inteligente, gastando mais e mantendo o ritmo em um mercado que está aprendendo a prosperar sob pressão.

O comportamento do consumidor no mercado global de Tecnologia e Bens Duráveis continua refletindo a influência do poder de compra local e da sensibilidade aos preços. No primeiro semestre de 2025, a Europa Ocidental voltou a registrar crescimento positivo, enquanto a Ásia Desenvolvida ainda apresentou declínio. Por outro lado, a China teve alta de 11.5%, o Oriente Médio cresceu 5% e a Ásia Emergente e a América Latina retomaram o crescimento. O forte desempenho da China foi impulsionado principalmente pela política de troca do governo. No entanto, os consumidores continuam sendo impactados pela incerteza global, com 70% dos entrevistados no mundo afirmando que compraram de forma mais cuidadosa produtos de necessidade diária (NIQ Consumer Life Study 2025).

"Os consumidores estão se tornando mais deliberados sobre como e quando gastam", comentou Michael McLaughlin, vice-presidente sênior de varejo de tecnologia e bens duráveis da NIQ. "Os dados da gfknewron Consumer da NIQ mostram uma tendência clara: os compradores estão planejando estrategicamente suas compras, muitas vezes esperando por promoções. No entanto, quando eles compram, tendem a gastar mais do que o planejado. Esse comportamento reforça o poder da percepção de valor e a relevância contínua de eventos promocionais para impulsionar as vendas".

A força do omnicanal e as escolhas baseadas em valor moldam o comportamento dos consumidores

O varejo omnicanal continua ganhando força, com 37% das vendas globais de Tecnologia e Bens Duráveis ocorrendo on-line no primeiro semestre de 2025, um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em um mercado dinâmico, o valor continua sendo a maior prioridade para os consumidores: 60% dos entrevistados no mundo todo afirmam que o mais importante em uma marca é oferecer bom custo-benefício.

O setor de TI impulsiona o crescimento

No primeiro semestre de 2025, o setor de TI está impulsionando o crescimento do mercado global de Tecnologia e Bens Duráveis, enquanto diversas outras categorias começam a mostrar sinais iniciais de estabilização.

TI (PCs móveis, monitores etc.): mais 11%

Telecomunicações (smartphones etc.): mais 4%

Eletrodomésticos pequenos (fritadeiras, mixers etc.): mais 5%

Eletrodomésticos grandes (máquinas de lavar, geladeiras, fornos etc.): mais 5%

Eletrônicos de consumo (TVs, soundbars etc.): menos 0,8%

Destaques dos dados:

TI

O crescimento desse setor é impulsionado principalmente pelo ciclo contínuo de substituição de dispositivos e pelo fim do suporte ao Windows 10.

As vendas de laptops cresceram 13% globalmente, com os laptops para jogos avançando 23% e os monitores com alta taxa de atualização (240 Hz+) disparando 280%.

A IA não é um fator decisivo de compra para a maioria dos consumidores finais, apesar de representar 39% do mercado de laptops. Isso evidencia uma lacuna entre inovação e percepção do consumidor.

As vendas de laptops com IA via canais B2B na Europa cresceram 195%, segundo dados da MI Supply Chain. As empresas estão investindo cada vez mais em PCs com capacidade de IA para apoiar a produtividade, a automação e novas demandas de trabalho, reforçando o papel dos upgrades orientados por desempenho e ciclo de vida na aceleração da adoção nos mercados B2B e B2C.

Essas tendências mostram que os upgrades baseados no ciclo de vida e novos casos de uso estão acelerando a adoção de PCs com capacidade de IA.

Eletrônicos de consumo

Televisores

As vendas globais continuam em queda de 2%, mas os programas de subsídios da China representam um impulso significativo.

A demanda por telas maiores (70”+) cresceu 14%, e as tecnologias de display avançadas, além do LCD puro, registraram um forte crescimento de 26%.

Smartphones

As vendas globais cresceram 4% no primeiro semestre de 2025, fortemente influenciadas pelos programas de subsídio na China.

Modelos premium com preço acima de US$ 600 cresceram 7%, enquanto os modelos abaixo de US$ 600 permaneceram estáveis. Isso reflete duas tendências: os consumidores estão mantendo seus dispositivos por mais tempo, optando por trocas de alto padrão, enquanto os compradores de entrada recorrem cada vez mais a opções recondicionadas.

Smartphones recondicionados estão em alta. Na França, eles representam 41% das vendas no segmento abaixo de 600 euros (dados de compras digitais da NIQ).

Áudio portátil

A inovação está impulsionando o crescimento no segmento de áudio portátil, com os fones de ouvido Open-Ear registrando alta de 32% no acumulado do ano.

Este é o único subsegmento que apresenta crescimento em todas as regiões monitoradas, impulsionado por novos casos de uso e upgrades de tecnologia.

Eletrodomésticos

O crescimento no setor de eletrodomésticos é impulsionado por três principais preferências dos consumidores: sustentabilidade, simplificação e inteligência com tecnologia de IA.

As vendas de eletrodomésticos grandes com etiqueta A de eficiência energética na Europa subiram de 19% em 2023 para 31% em 2025, indicando que os critérios de sustentabilidade continuam relevantes durante a jornada de compra.

No entanto, o crescimento em volume superou o crescimento em valor, indicando que as prioridades dos consumidores continuam sendo o custo-benefício e a economia.

As air fryers tiveram queda de 1%, sinalizando saturação precoce em certos mercados. Mesmo assim, o segmento está crescendo com o aumento das fritadeiras de múltiplas cestas, que registraram alta de 18%, e das air fryers de alta capacidade.

Os aspiradores de pó aumentaram 13%, com os robôs crescendo 34% e os modelos wet-dry também apresentando forte aumento de dois dígitos, impulsionado pela demanda por conveniência e automação.

À medida que o mercado global de Tecnologia e Bens Duráveis avança para o segundo semestre de 2025, os sinais apontam para um otimismo cauteloso. Com inovação, acessibilidade e resiliência regional impulsionando o crescimento, o setor está preparado para enfrentar a incerteza com confiança equilibrada. Para saber mais sobre nossa linha de Tecnologia e Bens Duráveis e conversar com um especialista, acesse aqui.

Metodologia:

A NIQ coleta regularmente dados de PDV (ponto de venda) em mais de 70 países ao redor do mundo para os setores de eletrônicos de consumo, fotografia, telecomunicações, tecnologia da informação, equipamentos de escritório e eletrodomésticos de pequeno e grande porte. Os dados globais excluem América do Norte e Rússia e são apresentados em dólares americanos NSP (preço sem subsídios), salvo indicação em contrário. Os dados sobre comportamento do consumidor provêm de estudos baseados em pesquisas, como a Consumer Life 2025 e gfknewron Consumer, realizadas trimestralmente, salvo quando indicado de outra forma.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa do comportamento de compra dos consumidores e revelando novas oportunidades de crescimento. Nosso alcance global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumo. Com uma visão holística do varejo e os insights de consumo mais abrangentes, entregues com análises avançadas em plataformas de última geração, a NIQ proporciona o Full View™. Para mais informações, acesse www.niq.com.

