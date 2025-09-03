CGTN: Iniciativa de Governança Global da China visa injetar maior estabilidade na governança mundial

A CGTN publicou um artigo sobre a proposta do presidente chinês Xi Jinping da Iniciativa de Governança Global na Reunião “SCO Plus”. Como a quarta grande iniciativa global proposta pela China, o artigo destaca a importância da iniciativa e como ela orientará a SCO na manutenção da ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial e no aprimoramento do sistema de governança global.

PEQUIM, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A China propôs na segunda-feira a Iniciativa de Governança Global (GGI), outro importante bem público que a China compartilhou com o mundo para promover a criação de um sistema de governança global mais justo e razoável.

A GGI marca a quarta iniciativa global histórica proposta pelo presidente chinês Xi Jinping nos últimos anos, após a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global e a Iniciativa de Civilização Global.

"Estou pronto para trabalhar com todos os países em prol de um sistema de governança global mais justo e equitativo e avançar em direção a uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade", disse o presidente chinês Xi Jinping ao apresentar a proposta durante a Reunião da "Organização de Cooperação de Xangai (SCO) Plus".

Durante a SCO Summit de dois dias em Tianjin, no norte da China, onde a organização realizou a maior conferência nos seus 24 anos de história, com a presença de líderes de mais de 20 países e chefes de 10 organizações internacionais, Xi fez dois discursos importantes, expondo a crescente influência e apelo internacional da organização e instando a necessidade de manter a equidade e a justiça internacionais.

A Iniciativa de Governança Global

Xi destacou cinco princípios da GGI: adesãoàigualdade soberana, respeito ao estado de direito internacional, prática do multilateralismo, defensa da abordagem centrada nas pessoas e concentração na tomada de ações reais. "Todos os países, independentemente do tamanho, força e riqueza, são participantes, tomadores de decisão e beneficiários iguais na governança global", observou.

Hoje, o mundo enfrenta desafios cada vez mais complexos e diversos, como o terrorismo, a crise dos refugiados e o crime transnacional. Enquanto as tendências históricas de paz, desenvolvimento, cooperação e benefício mútuo permanecem inalteradas, a mentalidade da Guerra Fria, o hegemonismo e o protecionismo continuam a assombrar o mundo.

Nenhum país pode estar imune a esses desafios. “A história nos ensina que, em tempos difíceis, devemos manter nosso compromisso original com a coexistência pacífica, fortalecer nossa confiança na cooperação ganha-ganha, avançar de acordo com a tendência da história e prosperar diante dos acontecimentos”, disse ele.

Em meioàmudança do cenário global, a SCO tem contribuído para a melhoria da governança global, promovendo um novo tipo de relações internacionais baseadas no respeito mútuo, na justiça e na cooperação de ganhos recíprocos.

Durante anos, a China defendeu uma visão de governança global com ampla consulta e contribuição conjunta para o benefício compartilhado, e contribuiu com a sabedoria e os bens públicos chineses para resolver os problemas prementes que a humanidade enfrenta agora.

Do conceito de criação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade às propostas das três iniciativas globais e da Iniciativa do Cinturão e Rota, as ideias da China iluminaram o caminho a seguir na busca mundial do desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Agrupamento da força da SCO

Nos últimos 24 anos, guiados pelo Espírito de Xangai de confiança mútua, benefício mútuo, igualdade, consulta, respeito pela diversidade das civilizações e busca de desenvolvimento comum, os Estados membros da SCO compartilharam oportunidades, buscaram desenvolvimento comum e alcançaram conquistas inovadoras e históricas.

A SCO foi a primeira a tomar medidas multilaterais contra as três forças do terrorismo, separatismo e extremismo. Os Estados membros frustraram mais de 1.400 casos relacionados ao terrorismo e ao extremismo até agora, ajudando a ancorar a segurança em toda a região.

Através de uma cooperação aprofundada com as Nações Unidas e outras organizações internacionais, e desempenhando um papel construtivo nos assuntos internacionais e regionais, a SCO defende a inclusão e a aprendizagem mútua entre as civilizações e opõe-se ao hegemonismo eàpolítica de poder, tornando-se assim uma força proativa para a paz e o desenvolvimento mundial.

Destacando que a SCO tem se tornado cada vez mais um catalisador para o desenvolvimento e a reforma do sistema de governança global, Xi exortou a SCO a intensificar, desempenhar um papel de liderança e dar o exemplo na realização da GGI.

Ele prometeu que a China compartilhará prontamente as oportunidades do seu vasto mercado e continuará a implementar o plano de ação para o desenvolvimento de alta qualidade da cooperação econômica e comercial dentro da família SCO.

