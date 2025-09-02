Textron Aviation amplia seu portfólio ProAdvantage com o lançamento do ProParts+ destinado à linha Cessna Citation série 525

A Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje o lançamento do ProParts+, uma nova adição aos programas de suporte ProAdvantage com liderança no setor da empresa, projetados especificamente para os operadores da série Cessna Citation 525. O ProParts+ se baseia na base confiável do programa ProParts, oferecendo cobertura expandida para satisfazer as principais prioridades identificadas pelo cliente e aprimorar a previsibilidade operacional.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250902281672/pt/

Textron Aviation announced the launch of ProParts+, a new addition to the company’s industry-leading ProAdvantage support programs, designed specifically for Cessna Citation 525 series operators. (Textron Aviation)

“A expansão do nosso portfólio ProAdvantage com o ProParts+ demonstra nosso investimento contínuo no suporte de longo prazo da Série Citation 525”, afirmou Brad White, vice-presidente sênior de Distribuição Global de Peças. “O ProParts+ é uma resposta direta às opiniões dos consumidores. Desenvolvemos este programa para oferecer maior tranquilidade e valor, abrangendo componentes e consumíveis de alto custo que são mais importantes para os nossos operadores.”

O ProParts+ apresenta vários novos benefícios para a série 525, incluindo:

Cobertura do trem de pouso – cobertura aprimorada do munhão (trava) para baixo, incluindo certa proteção contra corrosão, e componentes serializados e não serializados normalmente excluídos da cobertura ProParts. Isso pode incluir munhões, links de arrasto, eixos, óleos, amortecedores oscilantes, rodas, atuadores, linhas hidráulicas, feixes de fios e ferragens encontradas nos poços das rodas dianteiras e principais.

Consumíveis – cobertura para itens como determinados compostos inibidores de corrosão (CICs) e kits de teste de combustível

Cobertura de carga padrão – Inclusa para peças cobertas

Opção de rescisão de contrato – disponível para rescisões antecipadas devidoàvenda de aeronaves

O programa ProParts da Textron Aviation constitui uma iniciativa ProAdvantage de custo fixo, que facilita o planejamento da manutenção ao cobrir sistemas de fuselagem e peças aviônicas necessárias para a manutenção de linha, tanto programada quanto não programada. Com pagamentos mensais previsíveis baseados nas horas de voo informadas, a ProParts auxilia os operadores a administrarem suas despesas de maneira consistente, enquanto beneficiam de peças originais ou autorizadas OEM.

O ProParts+ já está disponível para inscrição e será disponibilizado em conjunto com o programa ProParts existente. Os clientes podem acessar o site ProAdvantage para obter mais informações.

Sobre a Textron Aviation Parts

A Textron Aviation oferece disponibilidade global de peças e programas de serviço projetados para minimizar os custos previsíveis de manutenção. Da aquisição de peças até as solicitações de garantia e a administração dos seus programas ProAdvantage, facilitamos tudo para você. A Textron Aviation Parts é mundialmente conhecida pela sua inigualável rede global de sete centros de distribuição de peças, 17 depósitos e portal global de peças online. Com mais de 150.000 números de peças exclusivos e uma equipe de mais de 600 profissionais dedicados, a Textron Aviation Parts está bem equipada para atender às demandas de peças de seus clientes do mundo inteiro. Encontre informações adicionais sobre a rede global de peças da Textron Aviation em https://ww2.txtav.com/Parts/.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem impulsionado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e entregar a melhor experiência aeronáutica aos nossos clientes. Com um portfólio que inclui desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinadores militares e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos aeronáuticos mais versátil e completo do mundo e uma equipe que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, além da nossa rede global de atendimento ao cliente, oferecendo voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250902281672/pt/

Contato com a mídia:

Hailey Tucker

+1.316.881.2684

Htucker@txtav.com

txtav.com