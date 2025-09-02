Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield anunciam aquisição da Air Lease Corporation em transação 100% em dinheiro

A Sumitomo Corporation, a SMBC Aviation Capital, fundos geridos pela Apollo (“Apollo”) e a Brookfield anunciaram hoje que chegaram a um acordo definitivo para adquirir a Air Lease Corporation (“Air Lease”), uma das maiores empresas globais de leasing de aeronaves, fundada por Steven F. Udvar-Házy e John L. Plueger, com uma frota focada em aeronaves de última geração. Após a conclusão da transação, a Air Lease irá se chamar Sumisho Air Lease, uma nova entidade criada para esse fim. A Apollo e a Brookfield concordaram em injetar capital para viabilizar a operação.

Nos termos do acordo, os acionistas ordinários da Air Lease receberão US$ 65,00 por ação em dinheiro, representando uma avaliação total de aproximadamente US$ 7,4 bilhões, ou cerca de US$ 28,2 bilhões incluindo obrigações de dívida a serem assumidas ou refinanciadas, líquidas de caixa. Esse valor representa um prêmio de 7% em relação ao preço de fechamento mais alto da história da Air Lease em 28 de agosto de 2025, um prêmio de 14% em relação ao preço médio ponderado por volume durante o período de 30 dias de negociação encerrado em 29 de agosto de 2025, e um prêmio de 31% em relação ao preço médio ponderado por volume durante o período de 12 meses de negociação encerrado em 29 de agosto de 2025.

A posição da Sumisho Air Lease como uma empresa já consolidada no leasing de aeronaves, aliada às competências de ponta da SMBC Aviation Capital, passa a ter mais escala e força financeira para atender às necessidades de clientes do setor aéreo, que evoluem rapidamente e se tornam cada vez mais complexas. A Sumisho Air Lease também se beneficiará da ampla experiência e do compromisso de longa data da Sumitomo Corporation e da SMBC Aviation Capital com o setor de leasing aeronáuticos.

Takao Kusaka, CEO do Grupo Transportation & Construction Systems da Sumitomo Corporation, afirmou:

“Estamos honrados em ter chegado a este importante acordo ao lado da SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield.

Com esta transação, ganharemos mais escala e lucratividade, posicionando o negócio de leasing de aeronaves do Sumitomo Corporation Group entre os maiores do mundo em frota própria e administrada, apoiados no portfólio altamente atrativo da Sumisho Air Lease, centrado em aeronaves de última geração.

Isso reforça ainda mais nossa presença no setor e melhora nossa competitividade. A Sumisho Air Lease será peça-chave nos investimentos do Sumitomo Corporation Group em aviação. Sua presença no ecossistema de acionistas abre espaço para criar sinergias poderosas.”

Peter Barrett, CEO da SMBC Aviation Capital, declarou:

“Esta é uma transação que transforma nosso negócio e o mercado de leasing de aeronaves. O investimento na SumishoAir Lease, a aquisição da sua carteira de pedidos e o papel de gestora da maior parte do portfólio da Sumisho Air Lease vão nos permitir colocar em prática nossa escala e força financeira, atendendo às novas demandas dos clientes e assumindo liderança estratégica na evolução do setor.

Em nosso mercado, escala faz toda a diferença. O setor está mudando rapidamente e exige acesso a grandes e diversas fontes de capital para que possamos oferecer às companhias aéreas e aos investidores os produtos e serviços de que precisam.

Reconhecida como uma das plataformas de leasing mais respeitadas, com um portfólio composto por aeronaves líquidas, de alta procura e de última geração, a Air Leaseé uma oportunidade altamente atraente para nossos coinvestidores.”

Jamshid Ehsani, Parceiro, Apollo, disse:

“A parceria da Apollo com a SMBC Aviation Capital e a Sumitomo Corporation é uma prova do nosso princípio central de oferecer soluções de capital sob medida, em escala e inovadoras para as empresas. Esta importante transação no setor destaca a flexibilidade do capital de seguro de longo prazo da Apollo e nossa abordagem criativa para soluções de capital de alta qualidade. A Apollo possui um histórico sólido e reconhecido em investimentos em aviação, liderado por nossos especialistas do setor na Perseus Aviation, e temos satisfação em disponibilizar toda a força do ecossistema Apollo para o sucesso desta transação.”

Craig Noble, CEO da Brookfield Credit, afirmou:

“Temos satisfação em nos associaràSMBC Aviation Capital eàSumitomo Corporation nesta transação histórica, que demonstra crescente necessidade de capital privado. Ao combinar nossa experiência em crédito, conhecimento setorial e capital em larga escala com as forças de nosso parceiro estratégico, a Castlelake — referência em investimentos em aviação — esta operação evidencia como flexibilidade e escala são diferenciais no mercado atual.”

Detalhes adicionais da transação

A SMBC, o Citi e o Goldman Sachs Bank USA forneceram US$ 12,1 bilhões em financiamento para apoiar a operação.

A Sumisho Air Lease deverá receber classificação de grau de investimento das agências S&P, Fitch e Kroll.

O Conselho de Administração da Air Lease aprovou o acordo de forma unânime. A operação ainda depende das aprovações usuais, incluindo o aval dos acionistas da Air Lease e de determinados órgãos reguladores, e está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2026. Os diretores e alguns executivos da Air Lease já se comprometeram a votar a favor da transação com as ações que possuem.

Assessores financeiros

A Citigroup Global Markets Limited e a Goldman Sachs International atuam como assessoras financeiras da SMBC Aviation Capital. A Davis Polk & Wardwell LLP e a McCann Fitzgerald atuam como assessoras jurídicas da SMBC Aviation Capital. A Goldman Sachs Japan e a Citigroup Global Markets Japan atuam como assessoras financeiras da Sumitomo Corporation. A Norton Rose Fulbright atua como assessora jurídica da Sumitomo Corporation. A Milbank LLP atua como assessora jurídica da Apollo e da Brookfield.

Notas aos editores

Sobre a Sumitomo Corporation

A Sumitomo Corporation (TYO: 8053) é uma empresa integrada de comércio e investimentos com uma sólida rede global, composta por 127 escritórios em 64 países e regiões. O Sumitomo Corporation Group é formado por aproximadamente 500 empresas e 80 mil colaboradores em base consolidada. As atividades do grupo abrangem os seguintes nove segmentos: Aço, Automotivo, Sistemas de Transporte e Construção, Desenvolvimento Urbano Diversificado, Mídia e Digital, Negócios de Estilo de Vida, Recursos Minerais, Soluções Químicas e Negócios de Transformação Energética. A Sumitomo Corporation está comprometida em gerar maior valor para a sociedade sob a mensagem corporativa “Enriquecendo vidas e o mundo”, baseada na filosofia empresarial da Sumitomo, transmitida há mais de 400 anos. Sumitomo Corporation.

Sobre a SMBC Aviation Capital

A SMBC Aviation Capital é uma das principais empresas de leasing de aeronaves do mundo, em número de aeronaves, contando com o forte apoio de seus acionistas Sumitomo Mitsui Financial Group e Sumitomo Corporation. A empresa possui uma base global de clientes de companhias aéreas de alta qualidade, contando com um portfólio de alta qualidade, sendo 87% formado por aeronaves narrow-body e 73% por aeronaves de última geração (em valor contábil líquido). A SMBC Aviation Capital tem forte solidez financeira e possui nota A- da S&P e BBB+ da Fitch, refletindo a robustez de longo prazo de seus negócios. Para mais informações, acesse: https://www.smbc.aero/.

Sobre a Apollo

A Apollo é uma gestora global de ativos alternativos em rápido crescimento. Em nosso negócio de gestão de ativos, buscamos oferecer a nossos clientes retorno excedente em todos os diferentes perfis de risco e retorno, desde crédito de grau de investimento até private equity. Há mais de 30 anos, nossa expertise de investimento, em uma plataforma totalmente integrada, tem atendido às necessidades de retorno financeiro de nossos clientes e fornecido às empresas soluções de capital inovadoras para crescimento. Por meio da Athene, nosso negócio de serviços de aposentadoria, somos especializados em ajudar clientes a alcançar segurança financeira, oferecendo um portfólio de produtos de poupança para aposentadoria e atuando como fornecedor de soluções para instituições. Nossa abordagem paciente, criativa e baseada em conhecimento para investimentos alinha nossos clientes, as empresas em que investimos, nossos colaboradores e as comunidades que impactamos, para ampliar oportunidades e alcançar resultados positivos. Em 30 de junho de 2025, a Apollo possuía aproximadamente US$ 840 bilhões em ativos sob gestão. Para mais informações, acesse: www.apollo.com.

Sobre a Brookfield

A Brookfield Asset Management (NYSE: BAM, TSX: BAM) é uma gestora global líder em ativos alternativos, com sede em Nova York, administrando mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão. A Brookfield investe o capital de seus clientes com visão de longo prazo, com foco em ativos reais e em empresas de serviços essenciais que constituem a base da economia global. A Brookfield oferece uma gama de produtos de investimento alternativos a investidores em todo o mundo — incluindo fundos de pensão públicos e privados, endowments e fundações, fundos soberanos, instituições financeiras, companhias de seguros e investidores de patrimônio privado. Com sua experiência como proprietária e operadora, a Brookfield busca gerar valor e entregar retornos consistentes em diferentes ciclos econômicos.

A Brookfield Credit administra aproximadamente US$ 332 bilhões em ativos globais em 6 de agosto de 2025, com foco em uma ampla gama de estratégias de investimento em crédito privado, incluindo infraestrutura, energias renováveis, imóveis, crédito com lastro em ativos e crédito corporativo. Seus perfis de retorno abrangem grau de investimento, abaixo do grau de investimento e estratégias oportunísticas. O negócio combina a ampla plataforma de investimento direto da Brookfield, desenvolvida ao longo de várias décadas, com seus parceiros estratégicos, incluindo Oaktree Capital Management, Castlelake, LCM Partners, 17Capital e Primary Wave Music. Como uma das maiores e mais experientes gestoras globais de crédito, a Brookfield Credit oferece soluções de capital flexíveis e especializadas a tomadores de crédito e busca gerar retornos ajustados ao risco atraentes para seus clientes. Para mais informações, acesse: www.bam.brookfield.com.

Para mais informações, entre em contato com:

SMBC Aviation Capital

Conor Irwin, vice-presidente sênior de comunicações (para a mídia) - +353 87 381 6106

Mark Allen, diretor de finanças corporativas (para investidores) - +353 87 226 3622

FGS Global (para SMBC Aviation Capital) - SMBCAviation-LON@fgsglobal.com

Richard Webster-Smith - +44 7796 708551

Rory King - +44 7917 086 227

Para Sumitomo Corporation

Departamento de Comunicação Corporativa

Contate-nos | Sumitomo Corporation

Para Apollo

Noah Gunn, Diretor Global de Relações com Investidores

+1 (212) 822-0540

IR@apollo.com

Joanna Rose, Diretora Global de Comunicação Corporativa

+1 (212) 822-0491

Communications@apollo.com

Para Brookfield

Rachel Wood, Vice-presidente de Comunicações

+1 (212) 618-3490

Rachel.wood@brookfield.com