SS&C Technologies adquirirá a Curo Fund Services

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje a aquisição da Curo Fund Services, uma provedora líder de soluções de administração de fundos na África do Sul, de uma joint venture entre a Sanlam e a Old Mutual. A transação está sujeitaàaprovação da Comissão de Concorrência da África do Sul. Os termos do acordo não foram divulgados.

A Curo Fund Services administra mais de R 3 trilhões (USD 170,4 bilhões) em ativos e presta serviçosàSanlam, Old Mutual e clientes institucionais terceirizados. Cerca de 300 funcionários se juntarãoàSS&C na Cidade do Cabo após o fechamento da transação. A Curo Fund Services já utiliza várias tecnologias de contabilidade de fundos e serviços de ativos da SS&C.

A transação não afetará os acordos de administração de clientes existentes da Curo. A escala global e a experiência da SS&C permitirão soluções melhoradas e melhor prestação de serviços. Todas as partes estão comprometidas em garantir uma transição tranquila.

“A Curo possui relacionamentos sólidos com os clientes e um histórico comprovado de excelência em serviços”, afirmou Bill Stone, presidente e CEO da SS&C. “Juntos, ofereceremos maior eficiência, insights baseados em dados e serviços integrados a seguradoras, gestores de ativos e investidores institucionais da região.”

De propriedade independente da SS&C, a Curo se juntará ao grupo Global Investor & Distribution Solutions (GIDS), liderado por Nick Wright. Essa independência proporciona aos clientes sul-africanos acesso a um provedor de tecnologia e serviços em escala global, oferecendo maior neutralidade, inovação e flexibilidade. Aliadaàexperiência da SS&C em automação, dados e operações, a Curo está bem posicionada para expandir sua oferta de administração de fundos, aumentar sua participação de mercado e acelerar o crescimento na África do Sul e em todo o continente africano.

“Estamos orgulhosos de fazer parte da família SS&C”, disse Lionel Vice, CEO da Curo Fund Services. “Essa parceria nos permite acelerar nossa jornada de inovação e oferecer um conjunto de soluções mais robusto e abrangente aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que continuamos a expandir nossos negócios. A experiência global da SS&C, seu compromisso com a excelência no atendimento e o foco no desenvolvimento do mercado local estão fortemente alinhados com o propósito e a visão da Curo.”

Sobre a Curo

A Curo Fund Services, sediada na África do Sul, administra mais de ZAR 3 trilhões em ativos para clientes de serviços financeiros. Com ampla experiência e histórico comprovado, a empresa oferece a gestores de ativos, plataformas de investimento e investidores institucionais serviços completos de contabilidade de fundos, administração de investidores e relatórios regulatórios.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de soluções em serviços e software voltados para os setores financeiro e de saúde. Fundada em 1986, tem sede em Windsor, Connecticut, e presença internacional com escritórios espalhados pelo mundo. Mais de 22.000 organizações – de grandes corporações a pequenas e médias empresas – confiam na SS&C por sua experiência, capacidade de escala e tecnologia de ponta.

Outras informações sobre a SS&C (Nasdaq:SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250902552844/pt/

Para informações adicionais

Brian Schell

Diretor financeiro

SS&C Technologies

Tel.: +1-816-642-0915

E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone

Relações com Investidores

SS&C Technologies

Tel.: +1-212-367-4705

E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Assessoria de Mídia

Sam Gentile

Tel.: +1-646-818-9195

E-mail : pro-SSC@prosek.com