KiddeFenwal reitera seu compromisso com tecnologias de supressão de incêndios e controles de segurança à prova de futuro

A KiddeFenwal, líder global no setor de supressão de incêndios e controles de segurança, reafirmou seu compromisso com inovações preparadas para o futuro, após o primeiro aniversário da sua recém-conquistada autonomia. Desde que se tornou uma empresa independente em julho de 2024, a KiddeFenwal intensificou seus investimentos em alternativas de controle de segurança e supressão de incêndios com visão de futuro que não só satisfazem às demandas atuais e aos padrões ecológicos, mas também se preparam para possíveis riscos futuros.

A KiddeFenwal concentra grande parte de seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para uma nova classe de inovações com responsabilidade ambiental, direcionando a indústria para soluções sustentáveis de longo prazo. A empresa já obteve sucesso com seu Sistema de Gás Inerte NATURA™, que serve como uma alternativa sustentável aos agentes químicos. O sistema suprime o fogo, reduzindo o teor de oxigênio em um espaço até um ponto onde o processo de combustão já não é mais viável, o que implica que o fogo não continuará com o processo de queima. Esses gases possuem responsabilidade ambiental, apresentando um potencial de destruição da camada de ozônio (ODP) e um potencial de aquecimento global (GWP) igual a zero.

Além disso, a KiddeFenwal manteve-se informada sobre a adoção acelerada de baterias de íons de lítio em diversos mercados, incluindo sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS), devido aos seus próprios riscos de incêndio. Em resposta, a empresa desenvolveu uma solução abrangente, englobando a prevenção por detecção de anomalias, detecção de incêndio, controle, notificação e supressão, direcionada especificamente para sistemas BESS e outras aplicações de baterias de íons de lítio.

Esses avanços e aprimoramentos constantes posicionam a KiddeFenwal na vanguarda da disrupção e inovação de hoje, uma posição de liderança no setor defendida pela CEO da empresa, Rekha Agrawal.

Ao ingressar na KiddeFenwal em novembro de 2024, Agrawal delineou uma perspectiva para a empresa que aproveita o poder da autonomia da empresa. Ela conduziu a reformulação dos processos da KiddeFenwal, eliminando os obstáculos herdados e camadas supérfluas para liberar sua capacidade de reagir prontamente às mudanças nas necessidades dos clientes e nos padrões do setor.

“A agilidade constitui um valor fundamental na KiddeFenwal e reflete o nosso comprometimento em agir rapidamente, com ênfase no futuro do setor, sem sacrificar a qualidade ou a disciplina”, afirmou Agrawal. “Somos gratos por estarmos posicionados para apontar o caminho a ser seguido.”

