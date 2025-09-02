Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Samsonite lança coleção de Ladies Hand Bag – Primavera-Verão

A multinacional do segmento de bagagens apresenta ao mercado a nova edição da temporada voltada ao público feminino, que transita entre compromissos profissionais, vida pessoal e diferentes contextos do cotidiano

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/09/2025 17:52

compartilhe

Siga no
x
Samsonite lança coleção de Ladies Hand Bag – Primavera-Verão
Samsonite lança coleção de Ladies Hand Bag – Primavera-Verão crédito: DINO

A Samsonite apresenta a coleção “LHB SS26” – ou “LHB Primavera-Verão 2026” –, composta por bolsas, mochilas e acessórios voltados às mulheres contemporâneas. Os modelos foram desenvolvidos em diferentes tons e formatos — verticais, horizontais (east-west) e estruturados — com o objetivo de atender às rotinas que envolvem tanto deslocamentos profissionais quanto experiências pessoais e urbanas.

A decisão de lançar a nova edição For Her da Samsonite no Brasil está alinhada ao movimento do mercado internacional de moda, que tem apresentado modelos voltados a mulheres em constante movimento, entre compromissos business e a lazer. A coleção foi concebida para atender a diferentes contextos do cotidiano, com peças que incorporam formatos e soluções funcionais adaptadas a essas rotinas.

Nesse cenário, a Vogue destacou que silhuetas amplas, o retorno dos modelos east-west e as bolsas estruturadas têm ganhado espaço nas passarelas de 2025, tendências que também estão presentes na nova linha da Samsonite.

No campo da sustentabilidade, levantamento da Accio indica o aumento da procura por bolsas confeccionadas com insumos reciclados e eco-friendly, acompanhando a preferência de consumidoras que buscam peças funcionais e ambientalmente responsáveis.

A utilização de garrafas PET recicladas no interior da coleção LHB – For Her reflete esse movimento do mercado.

Com a nova edição, a marca propõe uma leitura atualizada do conceito de mobilidade no cotidiano feminino, incorporando as demandas de mulheres que desempenham múltiplos papéis em sua rotina.

A influenciadora e modelo Débora Silva é a embaixadora escolhida para representar a campanha. Conhecida por sua trajetória como Miss Santa Catarina 2018, Débora acumula mais de 2 milhões de seguidores nas mídias sociais, em que compartilha sua experiência como mãe e modelo.

A escolha de Débora para esta colaboração ocorre pelo alinhamento entre sua imagem e os valores da marca. A influenciadora foi selecionada para representar o público-alvo da campanha “LHB Primavera-Verão 2026” da Samsonite, caracterizado por consumidores que desempenham múltiplas atividades no cotidiano.

A parceria visa associar os produtos da coleção aos contextos urbanos e profissionais, com foco nas necessidades do público-alvo feminino.

A nova coleção da Samsonite já está disponível nas lojas físicas e no site oficial da marca.



Website: https://samsonite.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay