Falta de confiança ainda freia adoção de agentes de IA

Apesar do potencial dos agentes de inteligência artificial (IA) para transformar processos empresariais, gerar eficiência e economia de custos, a desconfiança ainda é uma barreira à adoção dessa tecnologia. Segundo a pesquisa Rise of Agentic AI - How trust is the key to human-AI collaboration, realizada pela Capgemini com 1.500 executivos em 14 países, apenas 2% das empresas já implementaram agentes de IA em escala.

A confiança em agentes de IA totalmente autônomos caiu de 43% para 27% no último ano, e quase dois em cada cinco líderes corporativos acreditam que os riscos da implementação ainda superam os benefícios. Embora a expectativa seja que a tecnologia possa gerar até US$ 450 bilhões em valor econômico até 2028, os avanços dependem de melhorias em infraestrutura, governança e transparência.

“O maior desafio é que muitas organizações ainda não compreendem totalmente o que os agentes de IA são capazes de fazer”, afirma Antonio Sardinha, CEO da Be Smart Agents, empresa especializada em soluções com IA generativa. “Sem uma estratégia clara e com receio de riscos reputacionais, parte dos líderes opta por adiar a adoção.”

O estudo revela que 80% das empresas não têm infraestrutura de IA madura, e apenas 16% contam com um roteiro claro de implementação de agentes. A prontidão dos dados também é baixa: menos de uma em cada cinco organizações se declara preparada neste quesito.

Apesar disso, o cenário é de transição. Para as empresas que já estão em fase de implementação, 47% apresentam níveis de confiança acima da média, contra 37% entre aquelas que ainda estão na fase exploratória. Isso indica que a confiança aumenta com a familiaridade e os testes práticos da tecnologia.

Entre as áreas com maior potencial de automação por agentes de IA estão: atendimento e suporte ao cliente, vendas e tecnologia da informação (TI). “Essas funções compartilham características como alto volume de interações, necessidade de respostas rápidas e capacidade de entender o contexto”, explica Sardinha.

“A chave para a expansão da IA agêntica nas empresas está na criação de ambientes éticos, transparentes e explicáveis”, reforça Sardinha. “Quando os tomadores de decisão entendem como as decisões são tomadas e percebem ganhos reais, o medo é superado. A expectativa é que nos próximos 12 meses, 15% dos processos de negócios alcancem algum nível de autonomia com o suporte de agentes de IA”, acredita.

A Be Smart Agents é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e implantação de agentes de inteligência artificial corporativos, com foco em produtividade, atendimento e automação de processos. A companhia atua com soluções customizadas para empresas de diferentes portes e segmentos.