Errata – Brasil já passa de 800 mil inversores em 2025

A matéria publicada em 26 de agosto de 2025, intitulada “Brasil ultrapassa 800 mil inversores solares instalados”, continha um erro no primeiro parágrafo, faltando destacar que o número alcançado se refere exclusivamente às instalações realizadas apenas em 2025. Além disso, os números de instalações por região foram atualizados e o último parágrafo também sofreu alterações.

Texto corrigido:

O Brasil registrou a instalação de 811.381 inversores solares somente em 2025. Os números são provenientes de um levantamento interno realizado pela Hoff Analytics, que monitora o mercado de geração distribuída com base em sua própria base proprietária de dados. A região Sudeste concentra mais de 288 mil instalações, enquanto a região Nordeste também apresenta avanço significativo.

Segundo a Hoff, o monitoramento feito até aqui revela uma trajetória notável de crescimento da energia solar, que vem se consolidando como uma alternativa estratégica na matriz energética brasileira. Para Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, o levantamento interno só foi possível de ser viabilizado por conta da tecnologia desenvolvida pela empresa a partir da demanda de um cliente do setor fotovoltaico. "Hoje, não há outra ferramenta que capte com tanta precisão e agilidade esses dados. As informações que levantamos internamente foram mapeadas em poucos minutos, graças à força da inteligência de dados", afirma.

Ele ainda destaca que o estudo também revela oportunidades em regiões historicamente menos exploradas. "Com os dados disponíveis até agora, o Nordeste, por exemplo, registrou 197.017 inversores instalados, posicionando-se como uma das áreas com grande potencial de crescimento", observa.

Com mais de 800 mil unidades instaladas em 2025, a Hoff Analytics acredita que o país demonstra um compromisso sólido com a sustentabilidade e a inovação tecnológica. Segundo o levantamento interno da Hoff, além da liderança já mencionada do Sudeste e do destaque do Nordeste, o crescimento também se espalha por outras regiões do país. O Sul registrou 130.437 inversores instalados, enquanto o Centro-Oeste alcançou 129.483 unidades e o Norte somou 66.202. Essa distribuição mostra que o avanço da energia solar não se concentra apenas nos maiores mercados, mas se consolida de forma abrangente, fortalecendo a matriz energética e estimulando o desenvolvimento em diferentes áreas do Brasil.

Wesley encerra dizendo que com a plataforma da Hoff, é possível acompanhar não apenas essas instalações, mas também visualizar informações detalhadas sobre usinas solares, potência e outros projetos de geração distribuída, mostrando que o avanço da energia solar não se concentra apenas nos maiores mercados, mas se consolida de forma abrangente.

A Hoff Analytics busca acompanhar de perto os movimentos do setor no restante do ano e projeta que o ritmo de adesão à energia solar deve se manter elevado, impulsionado por políticas de incentivo, redução de custos tecnológicos e maior conscientização dos consumidores.