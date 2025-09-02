Projeto leva concertos de música para escolas públicas

Com o intuito de transformar a experiência de aprendizagem nas redes públicas de ensino, o projeto Brasil de Tuhu une música, educação e inclusão social ao levar concertos para escolas públicas brasileiras.

Inspirado no legado de Heitor Villa-Lobos, que percorreu o Brasil nos anos 1930 registrando cantigas populares e sonhava com um país musicalizado, o projeto já impactou mais de 77 mil crianças em 13 estados.

Em 2025, o Brasil de Tuhu chega às cidades de Barueri, Mogi das Cruzes, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Campinas, Guarulhos, Franco da Rocha, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo, com uma programação especialmente pensada para estimular o aprendizado por meio da arte. O programa aposta na sensibilização pela música como estratégia de fortalecimento da educação.

“Queremos contribuir para um ambiente escolar mais criativo, acessível e acolhedor. A música tem esse poder de ampliar repertórios, gerar vínculos e fortalecer o desenvolvimento das crianças”, afirma Paula Sued, sócia e diretora de produção da Baluarte.

Arte que transforma

As apresentações são protagonizadas pelo Quarteto Brasil de Tuhu, sob a direção pedagógica de Carla Rincón, premiada violinista venezuelana, e contam com a participação da atriz e artista Verônica Bonfim, autora premiada de literatura infantojuvenil. Os concertos unem música e teatro em um roteiro lúdico e envolvente, assinado por Tim Rescala, compositor, arranjador e autor teatral, conhecido por trilhas de minisséries como Hoje é Dia de Maria, Capitu e Sítio do Picapau Amarelo.

“Com proposta interativa, as crianças aprendem conceitos como ritmo, melodia e harmonia, além de conhecerem os instrumentos de cordas e se aproximarem da linguagem erudita através de uma narrativa acessível e sensível. Vemos crianças ouvindo pela primeira vez um quarteto de cordas, conhecendo Villa-Lobos, despertando para uma nova escuta. É um momento potente de encontro com a cultura brasileira”, destaca Carla Rincón, primeira violinista do Quarteto Brasil de Tuhu e diretora pedagógica do programa.

Compromisso com impacto social

O programa oferece conteúdos educativos e atividades complementares voltadas aos educadores, fortalecendo a prática musical nas escolas mesmo após as apresentações. Ao promover o acesso à música clássica em territórios com menos acesso a equipamentos culturais, o Brasil de Tuhu reafirma seu compromisso com a democratização da cultura e o desenvolvimento humano por meio da educação.

“Este é o sonho coletivo de musicalizar o Brasil, o mesmo que inspirou Villa-Lobos e que hoje inspira a nossa missão”, reforça Paula Sued.

Vivências musicais para educadores

Além dos concertos didáticos realizados nas escolas, o Brasil de Tuhu oferece Vivências Musicais gratuitas para professores e educadores. Nelas, objetos do cotidiano, como baldes, panelas, cumbucas e colheres de pau, se juntam a instrumentos musicais para estimular a expressão e o conhecimento da música como prática coletiva.

As atividades combinam jogos, performances e diferentes recursos pedagógicos que podem ser adaptados para diversos contextos educacionais, além de promoverem trocas de experiências entre os participantes. Mais de 1.300 educadores já participaram dessas formações, que este ano trazem ainda mais diversidade de abordagens. Os conteúdos foram ampliados para integrar práticas educativas voltadas à inclusão de crianças com deficiência intelectual.

O Brasil de Tuhu é realizado pela Baluarte, com patrocínio da GLP, copatrocínio do Grupo Priner e apoio do Grupo Farol, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura do Governo Federal.