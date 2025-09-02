O The Open Group lança o Consórcio Industrial Advanced Nuclear™

O The Open Group, organização independente de tecnologia e padrões, anunciou hoje a formação do Consórcio Industrial Advanced Nuclear™ (IANC).

Os membros do consórcio colaborarão para viabilizar soluções integradas e avançadas de calor e energia nuclear, atendendo às necessidades dos clientes industriais. Por meio da padronização de interfaces, da terminologia de sourcing e da adoção de práticas de projeto compatíveis com o nível de risco, o consórcio oferecerá uma estrutura de padrão aberto e diretrizes comerciais para fomentar a concorrência, reduzir custos, mitigar riscos regulatórios e diminuir incertezas de cronograma. O benefício para os usuários finais industriais será a diversificação de suas fontes de energia, com calor e eletricidade confiáveis, seguros e livres de carbono.

“Há uma necessidade urgente de otimizar o uso da energia nuclear para atenderàdemanda por soluções de calor e energia. Acreditamos que uma abordagem de arquitetura aberta pode viabilizar soluções econômicas, passíveis de replicação para impulsionar essa adoção”, disse Steve Nunn, presidente e CEO do The Open Group. “Ao reunir grandes usuários finais industriais e a comunidade de fornecedores, podemos aproveitar a vasta experiência do setor na execução de projetos, reduzir a incerteza em custos e cronogramas e entregar de forma eficaz projetos nucleares que atendam às necessidades do setor.”

“A Comissão Reguladora Nuclear aguarda com expectativa a colaboração com o Consórcio Nuclear Industrial Avançado para incorporar conceitos adequados de segurança nuclear em seu trabalho de padronização e compreender melhor suas necessidades e planos comerciais”, afirmou Mike King, diretor-executivo de Operações interino da NRC. “A contribuição da IANC deverá apoiar os esforços da NRC para modernizar nossa estrutura regulatória, viabilizar a inovação e garantir a implantação segura e oportuna de tecnologias nucleares avançadas.”

O Consórcio atenderá às necessidades comerciais por meio de diversas atividades de curto prazo. Essas atividades incluem agregar e amplificar o sinal de demanda para a implantação de energia nuclear em aplicações industriais, compilar casos de uso e requisitos de usuários industriais, e desenvolver padrões técnicos e guias de processos comerciais aplicáveis para estimular o ecossistema nuclear a responder às demandas desses usuários.

Em colaboração com provedores de tecnologia, empresas de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) e a indústria em geral, o Consórcio planeja promover o alinhamento e a simplificação dos processos de aprovação e licenciamento regulatório nuclear com os cronogramas de projetos de instalações industriais. Também atuará junto ao ecossistema nuclear para padronizar as interfaces entre instalações nucleares e industriais, além de incentivar modelos de negócios voltados ao fornecimento de calor e energia gerados por fontes nucleares, com o objetivo de reduzir custos e otimizar prazos.

Sobre o The Open Group:

O The Open Group é um consórcio global que possibilita a concretização de objetivos de negócios por meio de padrões tecnológicos e iniciativas de código aberto, promovendo uma cultura de colaboração, inclusão e respeito mútuo entre nosso diversificado grupo de mais de 900 membros. Entre eles estão clientes, fornecedores de sistemas e soluções, fornecedores de ferramentas, integradores, acadêmicos e consultores de diversos setores. Mais informações sobre o The Open Group podem ser encontradas em www.opengroup.org.

